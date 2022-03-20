شاهد.. استئناف الفصل الثالث بـ"تعليم الزلفي" وسط استعدادات وتجهيزات مبكرة

انطلقت، صباح اليوم، الدراسة الحضورية لجميع الطلاب والطالبات بـ"تعليم الزلفي" في أول أيام الفصل الدراسي الثالث في انتظام تام للطلاب، في حضور الاصطفاف الصباحي وتنفيذ الأنشطة اللاصفية والإذاعة المدرسية، مع اكتمال جميع الاستعدادات والتجهيزات التعليمية.
ورحّب مدير "تعليم الزلفي" محمد بن عبدالله الطريقي، بعودة الهيئتين التعليمية والإدارية، والطلبة في بداية أول فصل دراسي ثالث في نظام الفصول الدراسية الثلاثة، مقدماً شكره لهم على حرصهم واهتمامهم مع انطلاقة اليوم الدراسي الأول من الفصل الدراسي الثالث.
وأكد "الطريقي" على مزايا وأهداف نظام الفصول الثلاثة وتأثيره الإيجابي على مخرجات التعليم، وما له من إسهام في الاستثمار الأمثل للعام الدراسي والموارد التعليمية ومحافظته على التراكم المعرفي.
ولفت إلى أن الفصل الدراسي الثالث يمنح الفرصة لتحسين أداء الطلبة وتعزيز مهاراتهم وممارستهم لأنشطة لاصفية متعددة مع تقديم الخدمات التعليمية بجودة أكثر فاعلية مع منحهم فرصة كبيرة في التحصيل العلمي.
وأشار "الطريقي" إلى أن الإدارة استكملت كل الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لبدء الفصل الدراسي الثالث في وقت مبكر، مما أسهم في انتظام الطلاب في حضور الاصطفاف الصباحي والإذاعة المدرسية والأنشطة الصفية والأنشطة اللاصفية وتوزيع وجبات الإفطار من أول يوم دراسي.
وقدّم "الطريقي" شكره للقيادة الرشيدة على دعمها اللامحدود لقطاع التعليم، مشيداً بدور وزارة التعليم فيما تقدم من جهود تطويرية للتعليم؛ ليواكب أفضل الممارسات العالمية من أجل رفع مستوى الكفاءة في العملية التعليمية.