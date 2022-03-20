شاهد.. استئناف الفصل الثالث بـ"تعليم الزلفي" وسط استعدادات وتجهيزات مبكرة

ورحّب مدير "تعليم الزلفي" محمد بن عبدالله الطريقي، بعودة الهيئتين التعليمية والإدارية، والطلبة في بداية أول فصل دراسي ثالث في نظام الفصول الدراسية الثلاثة، مقدماً شكره لهم على حرصهم واهتمامهم مع انطلاقة اليوم الدراسي الأول من الفصل الدراسي الثالث.