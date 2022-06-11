شاهد .. افتتاح مكتبة "الأديب الجهيمان" في شقراء.. وجمعية التطوير تحتضنها في "سوق حليوة"

وفي الحفل الخطابي ألقى سهيل عبدالكريم الجهيمان كلمة شكر خلالها كل من دعم وشارك في افتتاح مكتبة عبدالكريم الجهيمان التراثية، مثمنًا دور جمعية التنمية والتطوير لاحتضانها المكتبة في سوق حليوة التراثي التابع لها، مشيدًا بكل من أسهم في إنشاء المكتبة وساعد في تشغيلها.