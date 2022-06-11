شاهد .. افتتاح مكتبة "الأديب الجهيمان" في شقراء.. وجمعية التطوير تحتضنها في "سوق حليوة"

أقام أولاد الأديب عبدالرحمن الجهيمان حفلاً خطابيًا لافتتاح مكتبة والدهم في سوق حليوة بالقرية التراثية بمحافظة شقراء، حيث احتضنتها جمعية التنمية والتطوير، ضمن مرافق سوق حليوة التراثي، الذي تشرف عليه وتدير المناشط السياحية والتراثية فيه.
وحضر حفل الافتتاح محافظ شقراء عادل البواردي وأبناء الأديب الراحل، والدكتور عبدالعزيز السبيل أمين جائزة الملك فيصل العالمية والأمين العام للحوار الوطني ووكيل وزارة الثقافة سابقًا، والدكتور عمر السيف رئيس جمعية الثقافة والفنون بالرياض سابقًا، والدكتور إبراهيم المديميغ، والدكتور إبراهيم التركي، والأديب إبراهيم التركي، والدكتور حمود الربيعة والدكتور عبداللطيف الحميد المؤسس والمشرف على دار شقراء للتراث، ومدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة شقراء الشيخ عبدالعزيز الراشد.
كما حضر الحفل معرف آل جوفان الدكتور فلاح الجوفان، ونائب رئيس بلدية شقراء المهندس بندر الشيباني ورئيس المجلس البلدي سابقًا عبدالرحمن السبيهين، ويوسف الشايع عضو اللجنة التنفيذية ورئيس لجنة البرامج والمبادرات بجمعية التنمية والتطوير بشقراء، وعبدالرحمن الشويعر والإعلامي محمد الحميضي، والإعلامي حمود الضويحي، ونخبة من الأدباء والمثقفين.
وفي الحفل الخطابي ألقى سهيل عبدالكريم الجهيمان كلمة شكر خلالها كل من دعم وشارك في افتتاح مكتبة عبدالكريم الجهيمان التراثية، مثمنًا دور جمعية التنمية والتطوير لاحتضانها المكتبة في سوق حليوة التراثي التابع لها، مشيدًا بكل من أسهم في إنشاء المكتبة وساعد في تشغيلها.
وأشار "الجهيمان" إلى أن المكتبة تحتوي مؤلفات والده رحمه الله، وعددًا من الكتب والمراجع التي يهتم بها ويطالعها، إضافة إلى أهم مقتنياته الشخصية، ومكتبه، وكرسيه.
وأوضح أن المكتبة تم تجهيزها باللوحات والرسومات الراصدة لمسيرة الأديب الثقافية والعملية، كما تم تزويدها بمكتبة مرئية، عبارة عن شاشة يعرض فيها بعض محطات حياة الأديب وما قيل عنه والندوات التي شارك فيها رحمه الله.
وفي ختام كلمته قال الجهيمان: أرجو الله عز وجل أن تنفع المكتبة الباحثين والمهتمين بالثقافة والتراث، فهي تهدف إلى نشر الثقافة والمحافظة على التراث من خلال دعم المتاحف وعرض القطع النادر التي تحكي تراثنا الوطني.