شاهد.. "الصحة النفسية" بالقصيم تحتفي باليوم العالمي للتمريض

احتفل مستشفى إرادة والصحة النفسية بالقصيم، ممثلاً بقسم التمريض، وبمشاركة جميع أقسام التمريض بالمستشفى، باليوم العالمي للتمريض 2022، تجسيداً لدورهم الفعّال في تقديم الرعاية الصحية للمرضى.
وبدأت فعاليات الاحتفال بتدشين مدير المستشفى معرضاً مصاحباً بهذه المناسبة، ثم أقيم مراسم إحياء المناسبة بكلمة لإدارة قسم التمريض ألقاها مدير التمريض، عبدالله بن محمد الصعيقري، استعرض خلالها أهمية اليوم العالمي للتذكير بهذه المهنة الإنسانية، ومشيداً بجهود زملائه وتفانيهم في رفع نسبة جودة العمل أثناء الجائحة ومشاركتهم في كافة البرامج والأنشطة التوعوية وإنجاحها ،
وجدّد "الصعيقري" التهنئة بتكليف إبراهيم المسيطير، كمدير لمستشفى الصحة النفسية بالقصيم ومركز إرادة، كما شكر الممرض، عبد اللطيف إبراهيم، والذي أمضى نحو 24 عاماً في خدمة المرضى .
وألقى مدير مركز إرادة، كلمة أثنى في مضامينها على طاقم التمريض حول ما يقدمونه من عمل لخدمة المرضى، مشيداً بجهودهم وعملهم كونهم الصف الأول في تقديم الرعاية الصحية، وما يقدمونه من خدمات للمرضى والمراجعين والمحتاجين ودورهم الإيجابي في كل منشأة صحية؛ وقبل هذا كله عملهم الإنساني النبيل والذي عُرف على مر العصور.
وفي نهاية الاحتفال باليوم العالمي وتفعيل برامجه في أروقة المستشفى، كرّمت الإدارة المتميزين من التمريض ورؤساء الأقسام.
من جهتهم، أعرب المحتفى بهم عن بالغ سعادتهم بهذه اللفتة الكريمة من قبل المستشفى، معتبرين ذلك من أهم الدوافع لبذل المزيد في تقديم رعاية تمريضية ذات جودة عالية، وتحقق طموحات إدارة المستشفى.