شاهد.. "الصحة النفسية" بالقصيم تحتفي باليوم العالمي للتمريض

وألقى مدير مركز إرادة، كلمة أثنى في مضامينها على طاقم التمريض حول ما يقدمونه من عمل لخدمة المرضى، مشيداً بجهودهم وعملهم كونهم الصف الأول في تقديم الرعاية الصحية، وما يقدمونه من خدمات للمرضى والمراجعين والمحتاجين ودورهم الإيجابي في كل منشأة صحية؛ وقبل هذا كله عملهم الإنساني النبيل والذي عُرف على مر العصور.