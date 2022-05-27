شاهد المجسم.. فعالية مميزة لـ"ألزهايمر" في اليوم العالمي الصحي

وهدفت الفعالية التي تقام في فندق الريتز كارلتون، إلى التوعية الصحية ونشر المعلومات وسبل الوقاية من هذا المرض من خلال وجود مجسم الوجه الذي يصف للجمهور العام شعور مريض ألزهايمر، وتعرف الجمعية بمراحل المرض الأساسية ومسارات التحول، وتوضح المراحل الأولية لمريض ألزهايمر، حيث تكون رؤية المريض نظرة واسعة للأشياء من حوله، أما في المراحل المتقدمة فتكون رؤية المريض محدودة وتضيق حدود الرؤية لتصبح مقتصرة على نظرة أمامية.