شاهد المجسم.. فعالية مميزة لـ"ألزهايمر" في اليوم العالمي الصحي

شاركت الجمعية الخيرية السعودية لمرض ألزهايمر، بفعالية في اليوم العالمي الصحي "صحتكم تهمنا"، بالتعاون مع شركة وساطة المملكة للتأمين.
وهدفت الفعالية التي تقام في فندق الريتز كارلتون، إلى التوعية الصحية ونشر المعلومات وسبل الوقاية من هذا المرض من خلال وجود مجسم الوجه الذي يصف للجمهور العام شعور مريض ألزهايمر، وتعرف الجمعية بمراحل المرض الأساسية ومسارات التحول، وتوضح المراحل الأولية لمريض ألزهايمر، حيث تكون رؤية المريض نظرة واسعة للأشياء من حوله، أما في المراحل المتقدمة فتكون رؤية المريض محدودة وتضيق حدود الرؤية لتصبح مقتصرة على نظرة أمامية.
وتقدم الجمعية مع الشركاء المختصين خدماتها في متابعة مرضاھم من الناحیة السلوكیة سواء ما یتعلق بالتغذیة أو المساعدة في أداء تقدیم كل الاحتیاجات الیومیة والمعينات الطبية والأدوية وكل المساندات.
ويأتي ذلك في إطار سعي الجمعیة لضمان تنفیذ برامجھا وخططھا وأسلوب إدارتھا وفق أفضل الممارسات العالمية من خلال عضويتها في منظمة ألزهايمر العالمية؛ حيث تنفذ الدورات التدریبیة وورش العمل المتعلقة بعملية التدريب بمعايير دولية وحديثة لتنقل الخبرات داخل المملكة بما يعود بالنفع على المجتمع بأكمله.
ويمكن الحصول على مزيد من الاستفسارات عبر التواصل عبر الهاتف (0114100112/0112143838)، أو من خلال الموقع الإلكتروني alz.org.sa وعلى مواقع التواصل الاجتماعي @saudialzhimer.