شاهد.. المهرجان العشرون لـ"القراءة الحرة" يختتم فعالياته في الرياض

اختتم، اليوم الأحد، مهرجان "القراءة الحرة"، في دورته العشرين، لطالبات وطلاب التعليم العام، الذي نظمته مكتبة الملك عبدالعزيزالعامة بالرياض لمدة أسبوع، ضمن فعاليات "المشروع الثقافي الوطني لتجديد الصلة بالكتاب".
وقد استفاد من مهرجان القراءة الحرة العشرين، أكثر من 100 مدرسة حكومية وأهلية، بحضور 1500 طالبة وطالب من جميع مراحل التعليم العام الابتدائية والمتوسطة والثانوية للبنات والبنين.
وقدم المهرجان خمس مسرحيات ثقافية متنوعة وفعاليات عدة، منها: حلقة القراءة الجهرية وأنشطة إدراكية وبرامج إثرائية ونقاشات حرة.
وقد تم تخصيص مكتبة متنقلة لزيارة الطلاب والطالبات لها أثناء المهرجان في فرعي المكتبة بالمربع وخريص، وعقد دورة قرائية للمرحلة المتوسطة والثانوية.
وكذا تخصيص مكتبات الطفل بفرعي المكتبة لإقامة فعاليات المهرجان لطلاب المرحلة الابتدائية، وتجهيزها بكل ما يلزم من الإمكانات التقنية والأجهزة الحديثة وبث المواد المشوقة والمناسبة، من خلال شاشات العرض التي تقدم عروضًا تهدف إلى ترسيخ العلاقة بين الطفل والكتاب، وتعزيز ثقته بنفسه لاكتساب العلوم المختلفة.
وتهدف المكتبة من هذا المهرجان إلى تنمية ميول وتعزيز حب القراءة لدى الطلاب والطالبات وتشجيع المعلمين والمعلمات على غرس مفهوم القراءة الحرة و نشر الوعي القرائي، بالتعاون مع وزارة التعليم العام، كونها تمثل الحلقة الأولى في مسيرة البناء والتطوير والتقدم الحضاري في مختلف المجالات، كما تشكل اللبنة الأساسية في تكوين الشخصية لدى النشء وتنمية القيم الفكرية والروحية.
يذكر أن مهرجان القراءة الحرة انطلق في عام 1429هـ، واستفادت منه طوال المهرجانات السابقة أكثر من 700 مدرسة حكومية وأهلية و107304 مستفيدين، وعقدت عبر ذلك دورات تدريبية للمعلمين بالإضافة إلى الفعاليات المصاحبة لطلاب وطالبات التعليم العام.