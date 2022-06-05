شاهد.. المهرجان العشرون لـ"القراءة الحرة" يختتم فعالياته في الرياض

وتهدف المكتبة من هذا المهرجان إلى تنمية ميول وتعزيز حب القراءة لدى الطلاب والطالبات وتشجيع المعلمين والمعلمات على غرس مفهوم القراءة الحرة و نشر الوعي القرائي، بالتعاون مع وزارة التعليم العام، كونها تمثل الحلقة الأولى في مسيرة البناء والتطوير والتقدم الحضاري في مختلف المجالات، كما تشكل اللبنة الأساسية في تكوين الشخصية لدى النشء وتنمية القيم الفكرية والروحية.