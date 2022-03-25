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شاهد.. انحراف تريلا وانفصال إحدى عجلاتها على الطريق في شرائع مكة
استيكر الفحص الدوري الموجود على زجاج التريلا منتهٍ منذ سنوات
نجا مرتادو طريق الخضراء بالشرائع من خطر مؤكد كاد أن يتسبب في وقوع كارثة بعد انكسار إحدى عجلات تريلا محملة بأطنان من المياه، وذلك أثناء انعطافها؛ حيث خرجت عجلة القيادة الخلفية من محلها وتوقفت بالقرب من التريلا.
أدى انكسار العجلة وانفصالها عن التريلا إلى توقف عدد من مرتادي الطريق؛ حيث تساءلوا عما كان سيحدث لو وقع الحادث في أحد الطرق السريعة في مكة أو على أحد جسورها في أوقات الذروة، مشيرين إلى أن الأضرار ستكون كبيرة.
وقد رصدت "سبق" وقوع الحادث في ساعات الصباح الأولى من فجر يوم الجمعة، واتضح أن استيكر الفحص الدوري الموجود على زجاج التريلا منتهٍ منذ سنوات، وهو ما قد يفسر أسباب الحادث؛ حيث كان هناك تآكل في الأجزاء السفلية لعجلات التريلا.