شاهد.. انحراف تريلا وانفصال إحدى عجلاتها على الطريق في شرائع مكة

أدى انكسار العجلة وانفصالها عن التريلا إلى توقف عدد من مرتادي الطريق؛ حيث تساءلوا عما كان سيحدث لو وقع الحادث في أحد الطرق السريعة في مكة أو على أحد جسورها في أوقات الذروة، مشيرين إلى أن الأضرار ستكون كبيرة.