شاهد.. "انضباط وجاهزية" في اختبارات الفصل الدراسي الثالث بالمجمعة

وصاحَبَ انطلاق الاختبارات زياراتٌ من القيادات التعليمية والإشرافية؛ للاطلاع على سير الاختبارات وأعمال اللجان المشكّلة لهذا الشأن. وقد أشادوا خلال زيارتهم في اليوم الأول بالأعمال المميزة من التهيئة التي سبقت الاختبارات؛ من تعزيز الثقة بالذات والدافعية للإنجاز، وصقل المهارات والقدرات، ومحاولة خفض معدل القلق والتوتر، وما يطلق عليه التهيئة الإرشادية الاستباقية للاختبارات؛ مما يسهم في اجتيازها بيسر وسهولة.