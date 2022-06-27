شاهد.. "انضباط وجاهزية" في اختبارات الفصل الدراسي الثالث بالمجمعة

انطلقت الاختبارات النهائية لطلاب وطالبات تعليم المجمعة للفصل الدراسي الثالث من العام الدراسي الحالي 1443هـ، بانضباطية مميزة وتجهيزات مبكرة في شتى المجالات.
وقامت المدارس بتهيئة أجواء الاختبارات؛ وذلك وفقًا لتوجيهات ومتابعة مدير تعليم المجمعة يوسف بن عبداللطيف الملحم لتسيير عمل الاختبارات؛ إذ أكد أهمية التقيد بلوائح وضوابط أعمال الاختبارات، وتهيئة الجو المناسب للطلبة أثناء تأديتهم الاختبارات.
وصاحَبَ انطلاق الاختبارات زياراتٌ من القيادات التعليمية والإشرافية؛ للاطلاع على سير الاختبارات وأعمال اللجان المشكّلة لهذا الشأن. وقد أشادوا خلال زيارتهم في اليوم الأول بالأعمال المميزة من التهيئة التي سبقت الاختبارات؛ من تعزيز الثقة بالذات والدافعية للإنجاز، وصقل المهارات والقدرات، ومحاولة خفض معدل القلق والتوتر، وما يطلق عليه التهيئة الإرشادية الاستباقية للاختبارات؛ مما يسهم في اجتيازها بيسر وسهولة.
وتسير اختبارات الفصل الدراسي الثالث بتعليم المجمعة منذ يومها الأول، بيسر وانضباطية عالية في كل المدارس؛ وذلك وفقًا للتقارير الميدانية.