شاهد بالصور.. "غروس" الخيرية تنفذ مبادرات متنوعة في موسم الحج

استكملت مؤسسة محمد إبراهيم السبيعي وأولاده الخيرية "غُروس" تنفيذ برامجها الخيرية المتنوعة في موسم عشر ذي الحجة المباركة؛ وذلك لخدمة ضيوف الرحمن، واغتنامًا لشرف الزمان والمكان؛ حيث أنجزت غُروس الخيرية خلال هذا الموسم المبارك تنفيذ برنامج الحج الخيري؛ حيث التحق به مجموعات من الحجاج من عدة مدن بالمملكة.
وفي التفاصيل: شملت إسهامات ومبادرات المؤسسة بتأمين الوجبات الجافة والمياه على الحجاج في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بالتنسيق مع لجنة السقاية والرفادة بإمارة منطقة مكة المكرمة، وقامت كذلك بتأمين وتوزيع وجبات إفطار صائم يوميًّا في الحرمين الشريفين بمكة المكرمة والمدينة المنورة طوال الأيام العشر من شهر ذي الحجة، إلى جانب نحر وتوزيع لحوم الأضاحي في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض، وإخراج صدقات متنوعة للمحتاجين.
كما نفذت المؤسسة خلال هذه الفترة برامج ومشروعات خيرية في مسارات ومجالات أخرى؛ منها مجالات الدعوة والصحة، ومن ذلك: تنفيذ تفريج الكربة عن بعض الحالات بالتعاون مع منصة إحسان الخيرية، وكذلك كفالة حلقات تحفيظ القرآن الكريم بالتعاون مع الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الطوال، وبرامج دعوية للتعريف بالإسلام بالتعاون مع جمعية ركن الحوار، وكذلك برامج طبية لدعم ورعاية المرضى، وإجراء العمليات الطبية لمن هم على قوائم الانتظار في المستشفيات الحكومية، وذلك بالتعاون مع كل من: جمعية الإحسان الطبية الخيرية، والجمعية الخيرية الصحية لرعاية المرضى "عناية".
كما قامت المؤسسة في هذا الموسم المبارك بتكثيف دعمها للبرنامج النوعي الذي تحرص عليه في مجال تمكين وتأهيل ورعاية الفقراء والأيتام؛ حيث يعتبر ذلك هدفًا استراتيجيًّا لها.
ومن البرامج والمشروعات التي تنفذها حاليًّا المؤسسة في هذا المجال: تأهيل وتدريب وتوظيف المستفيدين من الأسر المحتاجة والمستفيدة بالتعاون مع كل من: جمعية كفو للتوظيف والتأهيل، وجمعية الأفلاج الخيرية، فضلًا عن الاهتمام بتأهيل وتمكين ذوي الهمم بالتعاون مع جمعيات الإعاقة والاحتياجات الخاصة؛ ومنها: جمعية الإعاقة الحركية للكبار بعسير "عازم"، وجمعية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة "شراكة"، إلى جانب تنفيذ مبادرات نوعية لترميم وصيانة المنازل بالتعاون مع الجمعية الأهلية بتربة وغيرها من جمعيات البر الخيرية في مختلف مناطق المملكة، وكل ذلك تم تنفيذه والعمل عليه خلال هذا الموسم الفضيل.