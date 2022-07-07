شاهد بالصور.. "غروس" الخيرية تنفذ مبادرات متنوعة في موسم الحج

ومن البرامج والمشروعات التي تنفذها حاليًّا المؤسسة في هذا المجال: تأهيل وتدريب وتوظيف المستفيدين من الأسر المحتاجة والمستفيدة بالتعاون مع كل من: جمعية كفو للتوظيف والتأهيل، وجمعية الأفلاج الخيرية، فضلًا عن الاهتمام بتأهيل وتمكين ذوي الهمم بالتعاون مع جمعيات الإعاقة والاحتياجات الخاصة؛ ومنها: جمعية الإعاقة الحركية للكبار بعسير "عازم"، وجمعية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة "شراكة"، إلى جانب تنفيذ مبادرات نوعية لترميم وصيانة المنازل بالتعاون مع الجمعية الأهلية بتربة وغيرها من جمعيات البر الخيرية في مختلف مناطق المملكة، وكل ذلك تم تنفيذه والعمل عليه خلال هذا الموسم الفضيل.