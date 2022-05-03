شاهد .. بحضور المحافظ و"المطلق".. "تنمية الأفلاج" تعايد الأهالي بحفل متنوع

تصوير يزيد آل زعير: نظمت لجنة تنمية الأفلاج، اليوم، حفل معايدة بمقر اللجنة للأهالي، حضره محافظ الأفلاج الدكتور أحمد العلم، وعضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، وعدد من الأهالي ورجال العلم والفكر والأدب والإعلام.