شاهد .. بحضور المحافظ و"المطلق".. "تنمية الأفلاج" تعايد الأهالي بحفل متنوع

تصوير يزيد آل زعير: نظمت لجنة تنمية الأفلاج، اليوم، حفل معايدة بمقر اللجنة للأهالي، حضره محافظ الأفلاج الدكتور أحمد العلم، وعضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، وعدد من الأهالي ورجال العلم والفكر والأدب والإعلام.
وشهدت فقرات الحفل كلمة افتتاحية لرئيس لجنة الأفلاج مرضي الحبشان رحب خلالها بالحضور، وهنأ القيادة بمناسبة عيد الفطر المبارك، كما استعرض بعض الفعاليات التي تقدمها اللجنة لكل أفراد المجتمع والبرامج المنفذة للشباب والفتيات بالمحافظة.
وتضمّن الحفل كلمة من محافظ الأفلاج والشيخ المطلق حملت في طياتها وحدة الصف تحت راية قيادتنا الرشيدة، ونعم الأمن والأمان الذي تحظى به هذه البلاد المباركة، وتخلل الحفل كلمة للمؤرخ وقيان اللحيان عن تاريخ الأفلاج وحضارتها.
واختتم حفل المعايدة بجولة الحضور على مرفقات اللجنة، واطلع الجميع على ما تقدمه للأهالي من برامج وفعاليات، حيث نوه الجميع بما تقدمه اللجنة لأفراد المجتمع من برامج حفظت أوقات الشباب والفتيات وقدمت لهم ما يفيدهم ويدعم تأهيلهم لسوق العمل.