شاهد.. تجمع المدينة المنورة يُكرّم متقاعدي صحة المنطقة

وقال الرئيس التنفيذي للتجمع الدكتور أحمد بن إبراهيم الصغير: إن هذا الحفل يأتي تكريمًا للمتقاعدين لما قدموه من جهود وعطاء خلال مسيرتهم العملية، التي كان لها الأثر البارز في إثراء مسيرة القطاع الصحي بالمنطقة، وتطور الخدمات المقدمة للمستفيدين منه، مقدمًا شكره لهم على أدائهم وأمانتهم ووفائهم لقيادتهم ووطنهم ودينهم.