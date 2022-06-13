شاهد.. "تعليم الأفلاج" يحتفي بالمدارس الواعدة في المحافظة

ويأتي الحفل الذي أقامته إدارة تعليم الأفلاج؛ بهدف تشجيع المدارس وإبراز منجزاتها، وتحفيز الأداء التعليمي بصفة مستمرة، كذلك تعزيز التفاعل مع أقسام الإدارة، وإظهار دور المدارس المتميزة، بالإضافة إلى إبراز جهود المدارس المتفاعلة، وتثمين دور المدارس الأكثر تفاعلًا.