شاهد.. "تعليم الأفلاج" يحتفي بالمدارس الواعدة في المحافظة

نظّمت إدارة تعليم الأفلاج صباح اليوم الاثنين على مسرح الإدارة، حفل تكريم للمدارس الواعدة بالمحافظة.
وشَهِدَ الحفل الذي تنوعت فقراته، حضورَ محافظ الأفلاج الدكتور أحمد العلم ومدير تعليم الأفلاج الدكتور محمد آل مغيرة وعددًا من المشرفين التربويين والإداريين والطلاب ومديري ومنسوبي المدارس المحتفى بها.
ويأتي الحفل الذي أقامته إدارة تعليم الأفلاج؛ بهدف تشجيع المدارس وإبراز منجزاتها، وتحفيز الأداء التعليمي بصفة مستمرة، كذلك تعزيز التفاعل مع أقسام الإدارة، وإظهار دور المدارس المتميزة، بالإضافة إلى إبراز جهود المدارس المتفاعلة، وتثمين دور المدارس الأكثر تفاعلًا.