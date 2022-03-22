شاهد.. توزيع 1000 شتلة على أهالي الأفلاج تزامنًا مع الأسبوع البيئي

أطلق مكتب البيئة والمياه والزراعة في محافظة الأفلاج، بالشراكة مع بلدية: (الأفلاج، والبديع، والأحمر)، ومؤسسة الري، مبادرة توزيع نحو ألف شتلة على الأهالي مساء أمس الاثنين بسوق الخضار.
وتهدف المبادرة إلى نشر التوعية البيئية، وأهمية الحفاظ على المكتسبات البيئية الوطنية، وتعزيز المسؤولية المجتمعية للمحافظة على البيئة والعناية بها، وزيادة كثافة الغطاء النباتي.
وتزامنًا مع أسبوع البيئة الذي دشن انطلاق فعالياته محافظ الأفلاج الدكتور أحمد العلم مطلع هذا الأسبوع؛ واصلت رابطة الأفلاج الخضراء استكمال مبادرتها بتشجير المؤسسات الحكومية، وقامت بغرس العديد من الشتلات بكلية التقنية والمعهد الصناعي الثانوي؛ على أن تستكمل مبادرتها في تشجير المباني الحكومية الأخرى على مدار هذا الأسبوع.