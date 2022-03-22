شاهد.. توزيع 1000 شتلة على أهالي الأفلاج تزامنًا مع الأسبوع البيئي

وتزامنًا مع أسبوع البيئة الذي دشن انطلاق فعالياته محافظ الأفلاج الدكتور أحمد العلم مطلع هذا الأسبوع؛ واصلت رابطة الأفلاج الخضراء استكمال مبادرتها بتشجير المؤسسات الحكومية، وقامت بغرس العديد من الشتلات بكلية التقنية والمعهد الصناعي الثانوي؛ على أن تستكمل مبادرتها في تشجير المباني الحكومية الأخرى على مدار هذا الأسبوع.