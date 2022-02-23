شاهد.. "جمعية تطوير شقراء" تحتفل بيوم التأسيس وسط أجواء من الفرح والبهجة

وسط أجواء من الفرح والبهجة، احتفلت جمعية التنمية والتطوير بمحافظة شقراء في يوم التأسيس بعدد من الفعاليات والمناشط الوطنية المتنوعة.

وتفصيلاً، قامت جمعية التنمية والتطوير بشقراء، بإعداد التصاميم والبنرات الاحتفالية بيوم التأسيس في وقت مبكر، ومن ثم تم تثبيتها في اللوحات الدعائية في الشوارع الرئيسة في المحافظة لتتزين بها الميادين والشوارع، وسط أجواء احتفالية تسودها البهجة والفرح.

كما تولت الجمعية بطباعة العبارات الوطنية على الكمامات، وتوزيعها على طلبة المدارس والمواطنين والمقيمين في المحافظة، كما تم تجهيز عدد من الهدايا بتلك المناسبة الغالية، وتم توزيعها في مسرح الطفل في مول البساتين.

ونفذت الجمعية مطوية وبروشور حول المناسبة أعدها أستاذ التاريخ وعضو الجمعية الدكتور عبداللطيف الحميد، كما تم إعداد ونشر مقاطع فيديو ومشاركات إعلامية حول المناسبة لعدد من منسوبي الجمعية.