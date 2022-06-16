شاهد.. حبحب ساجر ينتج 16 نوعاً لأسواق المملكة أشهرها سيلادن وتوب جان

دشن محافظ الدوادمي سلطان بن سعد السديري مهرجان "حبحب ساجر" الأول 2022 الذي أقيم في ساحة الملك عبدالعزيز، بحضور مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الرياض ماجد بن عبدالعزيز الفراج.
وتجوّل "السديري" في موقع المهرجان والمعرض المصاحب له والتقى فيها بالمزارعين، واطلع على تجاربهم المميزة في زيادة كميات الإنتاج وجودة المنتجات التي تتماشى مع أذواق المستهلكين، كما اطلع على تجارب المزارعين في استخدام التقنيات الحديثة في المجال الزراعي.
وحضر التدشين مديري الإدارات الحكومية والمجلس البلدي ولجنة التنمية الاجتماعية وأعيان وأهالي المحافظة.
جدير بالذكر أن مهرجان حبحب ساجر يأتي ضمن سلسلة المهرجانات الزراعية التي تشرف عليها فرع الوزارة بمنطقة الرياض وتحظى باهتمام من أمير المنطقة، والتي تهدف إلى الاهتمام بالزراعة والمزارعين، ويتخلل المهرجان ورش عمل وندوات إرشادية لتنمية الوعي الثقافي وفعاليات مصاحبة ويعتبر أحد نوافذ التسويق.
تجدر الإشارة إلى أن المساحات المزروعة تبلغ 3000 هكتار وكمية إنتاج تصل 120 ألف طن سنوياً، كما يوجد أكثر من 16 نوعًا من الحبحب ومن أشهرها (سيلادن، توب جان، جاك مكور)، مما يسهم في الثراء والتنوع في السلة الغذائية في المملكة.
ويستمر المهرجان 4 أيام من تاريخ 14 - 17 يونيو، ويفتح أبوابه للزوار من الساعة 5 عصراً حتى الساعة 10 مساءً.