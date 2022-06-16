شاهد.. حبحب ساجر ينتج 16 نوعاً لأسواق المملكة أشهرها سيلادن وتوب جان

تجدر الإشارة إلى أن المساحات المزروعة تبلغ 3000 هكتار وكمية إنتاج تصل 120 ألف طن سنوياً، كما يوجد أكثر من 16 نوعًا من الحبحب ومن أشهرها (سيلادن، توب جان، جاك مكور)، مما يسهم في الثراء والتنوع في السلة الغذائية في المملكة.