شاهد.. حفل تخريج 90 متدربًا من برامج الدراسات العليا بمستشفى قوى الأمن

وتبلغ البرامج المعتمدة للدراسات العليا في مستشفى قوى الأمن بالرياض (43) برنامجًا تدريبيًا، منها (13) برنامج زمالة و(28) برنامج بورد، إضافة إلى برنامجي دبلوم، يستفيد منها (848) مستفيدًا، ما بين تابعين لبرنامج مستشفى قوى الأمن، ومتدربين من برامج التدريب المشترك، ومستفيدين من جهات حكومية أخرى.