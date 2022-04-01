شاهد.. حفل تخريج 90 متدربًا من برامج الدراسات العليا بمستشفى قوى الأمن

شهد مدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية، المشرف على برنامج مستشفى قوى الأمن، اللواء سليمان بن عبدالرحمن الداود، حفل تخريج (90) متدربًا من برامج الدراسات العليا للتخصصات الطبية والطبية المساعدة، وذلك في مستشفى قوى الأمن بالرياض.
وتبلغ البرامج المعتمدة للدراسات العليا في مستشفى قوى الأمن بالرياض (43) برنامجًا تدريبيًا، منها (13) برنامج زمالة و(28) برنامج بورد، إضافة إلى برنامجي دبلوم، يستفيد منها (848) مستفيدًا، ما بين تابعين لبرنامج مستشفى قوى الأمن، ومتدربين من برامج التدريب المشترك، ومستفيدين من جهات حكومية أخرى.