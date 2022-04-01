شاهد.. حفل تكريم من "تقنية تبوك" لخريجيها ومتدربيها المتفوقين

أقامت عمادة الكلية التقنية بتبوك، ممثلةً بوحدة التوجيه والإرشاد، حفلاً تكريميًا للمتدربين المتفوقين "الخريجين" الحاصلين على جائزة ومكافأة المؤسسة للتفوق العلمي، والمتدربين (المستمرين) المتفوقين الأوائل على جميع التخصصات.
رحّب، في بداية الحفل، رئيس وحدة التوجيه والإرشاد بالكلية الدكتور عياش العنزي، بالحضور الكرام، مباركاً للمتفوقين إنجازهم العلمي، مشيراً إلى أن المتدربين المتفوقين يعدون ثروة وطنية غالية يجب أن تحاط بكل مقومات الرعاية والعناية، ويمكن عند اكتشافها وتوظيفها التوظيف الجيد أن تسهم في بناء شخصيات متميزة، وتفرز مجتمعات قوية رائدة، وأن من أهم مقومات التفوق والتميز، تحديد الأهداف وتنظيم الأوقات، وتطوير النفس دائما بكثرة البحث والقراءة والاطلاع.
وهنّأ عميد الكلية التقنية بتبوك ماجد بن منصور العنزي المتدربين المتفوقين "الخريجين" الحاصلين على جائزة ومكافأة المؤسسة للتفوق العلمي والمتدربين المستمرين الأوائل على التخصصات، متمنيًا لهم مزيدا من التفوق والتميز للرقي بهذه البلاد المباركة، مهنئًا أولياء أمورهم، ومشيدًا بالجهود المبذولة من وحدة التوجيه والإرشاد في إقامة هذا الحفل.
وأشار عميد الكلية التقنية إلى أن هذا التفوق هو نتاج للجد والاجتهاد، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تحرص في كل فصل تدريبي على تكريم المتدربين الحاصلين على مرتبة الشرف الأولى، والكلية بدورها تحرص على تكريم المتفوقين؛ وذلك لبث روح الإبداع والتنافس بين المتدربين وتعزيز ثقافة التميز بين متدربيها وتكريم المتدربين المتفوقين في كل فصل تدريبي لخلق بيئة تعليمية تنافسية، وحث المتدربين على بذل قصارى جهدهم في سبيل تحقيق التميز، متمنياً أن يقتدي بهم بقية زملائهم المتدربين، وأن يسيروا على دربهم؛ وذلك لخدمة دينهم ومجتمعهم ووطنهم.
في الختام تم تكريم المتدربين المتفوقين بالدروع التذكارية وشهادات الشكر والتقدير.
وبلغ عدد المتدربين (الخريجين) الحاصلين على جائزة ومكافأة المؤسسة العامة للتفوق العلمي على مستوى الكليات التقنية في المملكة 6 متدربين.
كما بلغ عدد المتدربين المستمرين المتفوقين 36 متدرباً توزعوا على اثني عشر تخصصًا؛ وهي كالتالي: (الشبكات، البرمجيات، وسائط ويب، الإدارة المكتبية، المحاسبة، القوى الكهربائية، الطاقة المتجددة، التقنية المعمارية، تقنية المساحة، التقنية المدنية، التقنية الميكانيكية، التقنية الإلكترونية).