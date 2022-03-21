شاهد.. حملات تشجير وشتلات تنطلق في جدة من مقر "الأمن البيئي"

بدأ مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة، في تنفيذ حملات تشجير وتوزيع شتلات لعدد من الجهات؛ حيث بدأت الحملة بتشجير مقر قيادة قوات الأمن البيئي بمنطقة مكة المكرمة بحضور قائد القوة الخاصة للأمن البيئي بمنطقة مكة المكرمة العقيد طالع بن سليمان الشهري؛ وذلك ضمن فعاليات أسبوع البيئة تحت شعار "بيئتنا مسؤوليتنا".
كما تقوم الوزارة بتشجير مراكز الإيواء بالشميسي بالتعاون مع وزارة الداخلية ووزارة المالية، وتنفذ مبادرة تشجير أخرى بجمعية مراكز الأحياء بمنطقة مكة المكرمة ممثلة في مركز حي المحمدية، وفي دار نورة لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، وكلية التقنية الرقمية للبنات بمشاركة عدة جهات تطوعية.
كما سيقيم مكتب وزارة البيئة بجدة، حملة نظافة لشاطئ ثول، الخميس المقبل؛ بالتعاون مع جامعة جدة قسم علوم الأحياء.
يُشار إلى أن هذه الحملات تأتي في إطار حماية البيئة والموارد الطبيعية، وبرامج جودة الحياة وتزامناً مع فعاليات أسبوع البيئة بالمنطقة.