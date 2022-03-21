شاهد.. حملات تشجير وشتلات تنطلق في جدة من مقر "الأمن البيئي"

بدأ مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة، في تنفيذ حملات تشجير وتوزيع شتلات لعدد من الجهات؛ حيث بدأت الحملة بتشجير مقر قيادة قوات الأمن البيئي بمنطقة مكة المكرمة بحضور قائد القوة الخاصة للأمن البيئي بمنطقة مكة المكرمة العقيد طالع بن سليمان الشهري؛ وذلك ضمن فعاليات أسبوع البيئة تحت شعار "بيئتنا مسؤوليتنا".