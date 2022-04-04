شاهد .. رئيس بلدية يقود جولة ميدانية تنتهي برصد تهاون مرافق تجارية بالطائف

ضمن برامج الجولات الرقابية المكثفة التي تقوم بها أمانة محافظة الطائف، ممثلةً في "وكالة الخدمات والبلديات الفرعية"، قاد رئيس بلدية الطائف الجديد الفرعية "إبراهيم الحارثي" جولة ميدانية شملت 20 مرفقًا تجاريًا وغذائيًا بنطاق الفرع، وذلك لمتابعة الامتثال باللوائح والتعليمات البلدية.