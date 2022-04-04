شاهد .. رئيس بلدية يقود جولة ميدانية تنتهي برصد تهاون مرافق تجارية بالطائف

ضمن برامج الجولات الرقابية المكثفة التي تقوم بها أمانة محافظة الطائف، ممثلةً في "وكالة الخدمات والبلديات الفرعية"، قاد رئيس بلدية الطائف الجديد الفرعية "إبراهيم الحارثي" جولة ميدانية شملت 20 مرفقًا تجاريًا وغذائيًا بنطاق الفرع، وذلك لمتابعة الامتثال باللوائح والتعليمات البلدية.
ورصدَت الجولة التي جاءت وفق توجيهات أمين الطائف الدكتور أحمد القثامي، والتي قادها "الحارثي" تهاون مرافق تجارية بالاشتراطات الصحية من عدم تطبيقها من العمالة بداخل تلك المرافق، حيث تم تسجيل محاضر بحقها، بانتظار تطبيق الإجراءات النظامية حيالها.