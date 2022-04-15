شاهد.. زيارة رسمية تثمن جهود مركز "بادر" الكشفي في الحرم

اطلع مساعد المدير العام للتعليم بمكة المكرمة علي بن حسين العامودي، مساء أمس، على جهود مركز بادر الكشفي للأعمال التطوعية داخل المسجد الحرام وساحاته، وأثنى على ما شاهده من جهود كبيرة يبذلها الكشافون لضيوف بيت الله الحرام.