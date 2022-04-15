شاهد.. زيارة رسمية تثمن جهود مركز "بادر" الكشفي في الحرم

اطلع مساعد المدير العام للتعليم بمكة المكرمة علي بن حسين العامودي، مساء أمس، على جهود مركز بادر الكشفي للأعمال التطوعية داخل المسجد الحرام وساحاته، وأثنى على ما شاهده من جهود كبيرة يبذلها الكشافون لضيوف بيت الله الحرام.
هذا وقد شارك "العامودي" أبناءه الكشافة توزيع التمور على الصائمين في المطاف، وقلد أحد الكشافين وساماً لتميزه في خدمة ضيوف بيت الله الحرام.
ويأتي هذا العمل امتداداً لما يقدمه مركز بادر منذ انطلاقه عام ١٤٣٦هـ وحصيلة التعاون مع الجهات ذات العلاقة مثل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وقوة أمن الحرم وكذلك الجهات الخيرية الرسمية.
وأكد رئيس النشاط الكشفي القائد زياد قدير، أن المركز يحرص على تحقيق تطلعات ولاة الأمر في توفير كل سبل الراحة لمرتادي المسجد الحرام.