شاهد.. "سبق" توثق وتشارك فعاليات اليوم الوطني للمشي بعفيف

دشّن محافظ عفيف سعد بن محمد بن معمر، اليوم، فعالية اليوم الوطني للمشي تحت شعار "امش 30"، الذي نظمه مستشفى عفيف بحضور مدراء الدوائر والجهات الحكومية والأهلية بمقر حديقة الملك عبدالله و"صحيفة سبق الإلكترونية".
وتأتي هذه الفعالية تزامنًا مع اليوم الوطني للمشي، والتي تُطلقها وزارة الصحة في جميع مناطق المملكة تحت شعار "امش 30"، وتستهدف جميع فئات المجتمع، بهدف رفع الوعي الصحي وتعزيز ثقافة ممارسة الرياضة ودورها في تحسين الصحة، وتحقيق أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030 في زيادة متوسط العمر من 74 عامًا إلى 80 عامًا، إلى جانب رفع نسبة الممارسين للمشي.
وصاحب الفعالية إقامة عدد من المعارض التي تضم الفرق الطبية المتخصصة؛ للتعرف على الطرق الصحية للمشي والأوقات المناسبة والتعامل مع الإصابات، والتغذية الصحية وبرامج الحمية، وأركان لقياس الضغط والسكر في الدم، والمشي لدى السيدات الحوامل، وعلاقة المشي بالصحة النفسية، في إطار الأنشطة التوعوية التي تقوم بها وزارة الصحة للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة، وتعزيز الوعي الصحي، والحث على اتباع السلوكيات الصحية السليمة.