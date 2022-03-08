شاهد.. "سبق" توثق وتشارك فعاليات اليوم الوطني للمشي بعفيف

وتأتي هذه الفعالية تزامنًا مع اليوم الوطني للمشي، والتي تُطلقها وزارة الصحة في جميع مناطق المملكة تحت شعار "امش 30"، وتستهدف جميع فئات المجتمع، بهدف رفع الوعي الصحي وتعزيز ثقافة ممارسة الرياضة ودورها في تحسين الصحة، وتحقيق أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030 في زيادة متوسط العمر من 74 عامًا إلى 80 عامًا، إلى جانب رفع نسبة الممارسين للمشي.