شاهد.. صور تعكس الحضور المميز لطلاب مدارس الأفلاج اليوم

ونوّهت إدارة تعليم الأفلاج في تعليق على ذلك الحضور بدور الأسرة في تشجيع الطلاب على الدراسة في رمضان وبث العزيمة والهمة للاستمرار في التعليم لتحقيق الأهداف والطموح وصناعة أجيال قادرة على التحمل وتحقيق المنجزات، مقدمة شكرها لطلابها على ذلك الحضور المميز، مثمّنة لمديري المدارس ومنسوبيها الحرص والمتابعة وحث الطلاب على الحضور والانتظام والانضباط.