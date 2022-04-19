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شاهد.. صور تعكس الحضور المميز لطلاب مدارس الأفلاج اليوم
إدارة التعليم نوّهت بدور الأسر في حث أبنائهم على مواصلة التعلم خلال رمضان
أظهرت صور وثّقها الإعلام والاتصال بتعليم الأفلاج جانباً من الحضور المميز لطلاب المدارس اليوم الثلاثاء.
وكشفت الصور حضوراً مميزاً من طلاب متوسطة أحد بالأفلاج وهو يؤدون صلاة ظهر اليوم الثلاثاء داخل المدرسة، ويواصلون أداء رسالتهم التعليمية في فصولهم الدراسية، وسط حيوية تعلوها الهمة والرغبة العالية من الطلاب لإكمال مسيرة التعليم وصناعة المستقبل المشرق.
ونوّهت إدارة تعليم الأفلاج في تعليق على ذلك الحضور بدور الأسرة في تشجيع الطلاب على الدراسة في رمضان وبث العزيمة والهمة للاستمرار في التعليم لتحقيق الأهداف والطموح وصناعة أجيال قادرة على التحمل وتحقيق المنجزات، مقدمة شكرها لطلابها على ذلك الحضور المميز، مثمّنة لمديري المدارس ومنسوبيها الحرص والمتابعة وحث الطلاب على الحضور والانتظام والانضباط.