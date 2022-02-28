شاهد.. طريق "فيصل بن بندر" بـ"نرجس الرياض" يفتقد 7 خدمات مهمة

اشتكى أهالي حي النرجس من خطورة طريق الأمير فيصل بن بندر، الذي يمتد من طريق الملك سلمان باتجاه الشمال، ويفتقد الأرصفة، والتأهيل، والإنارة، ووسائل السلامة، والجزيرة الوسطية، والتشجير، واللوحات الإرشادية، ولا يملك سوى الأسفلت المتهالك والتشققات، والحُفر.

ويشهد الطريق كثافة مرورية عالية، حيث يسلكه يوميًا أهالي حي النرجس الشمالي، وموظفو القيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك أكاديمية الطيران والتدريب، والشاحنات والمعدات التي تعمل على إنشاءات مشروعات وزارة الإسكان "النرجس فيو، رواء، مرسية، ديار السعد، شمس الديار"، ومنتزه الملك سلمان البري.

ويأمل الأهالي من أمانة منطقة الرياض سرعة معالجة الطريق الذي يحمل اسم أمير المنطقة، ويخدم جزءًا مهمًا من العاصمة، وأيضًا فإن تأهيله يضع حدًا للخسائر المادية ويحقن الأرواح من الحوادث المرورية، فضلاً عن أنه جزء من تسويق مشروعات وزارة الإسكان.