شاهد .. طلاب وطالبات "تعليم شقراء" يؤدون أولى اختبارات الفصل الثالث

وكانت المدارس قد بدأت بمراحلها الثلاث؛ أداء الاختبارات التحريرية في يومها الأول، وسط استعدادات مبكرة لضمان انطلاقة ناجحة وجادة للاختبارات بهدف تحقيق التهيئة النفسية والتربوية للطلاب والطالبات.