شاهد .. طلاب وطالبات "تعليم شقراء" يؤدون أولى اختبارات الفصل الثالث

أدى طلاب وطالبات المدارس بإدارة التعليم بمحافظة شقراء، اليوم الأحد، الاختبارات التحريرية النهائية للفصل الدراسي الثالث لعام 1443هـ، وسط أجواء تربوية إيجابية، وبيئة تعليمية محفزة.
وكانت المدارس قد بدأت بمراحلها الثلاث؛ أداء الاختبارات التحريرية في يومها الأول، وسط استعدادات مبكرة لضمان انطلاقة ناجحة وجادة للاختبارات بهدف تحقيق التهيئة النفسية والتربوية للطلاب والطالبات.
فيما قامت القيادات التعليمية والإشرافية؛ بزيارات ميدانية يتقدمهم مدير التعليم الدكتور إبراهيم عبدالله الحسن ومساعده للشؤون المدرسية الدكتور عادل الزايدي ومساعده للشؤون التعليمية ( بنات) سهام حمد الشعلان، وقفوا خلالها على سير الاختبارات وأعمال اللجان المشكلة.
وأشاد الجميع بما شاهدوا خلال زيارتهم لليوم الأول بالأعمال المميزة والتهيئة المبكرة لاستقبال الطلاب والطالبات في قاعات الاختبارات، وما واكب تلك الاستعدادات من تهيئة نفسية وتربوية لخلق بيئة تعليمية محفزة.