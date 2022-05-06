شاهد عيد الحرس الوطني.. عرضة سعودية وموسيقى وشارع للفنون

اختتمت الشؤون الثقافية في وزارة الحرس الوطني اليوم فعاليات مهرجان ليالي العيد، التي انطلقت ثاني أيام عيد الفطر المبارك، واشتملت على أنشطة تستهدف جميع أفراد الأسرة، حيث بدأت الفعاليات من الساعة 6:00 مساءً في بوابة رقـم ۳ في مدينة الملك عبدالعزيز السكنية، وصولاً إلى حديقة مؤتة.
وتضم قائمة فعاليات المهرجان المقامة في حديقة "مؤتة" العرضة السعودية، واستعراض الفرقة الموسيقية، والفرقة الترفيهية، والفرقة الاستعراضية، وفعاليات مركز واحة المرأة الثقافي، إلى جانب شارع الفنون، وركن الفود ترك، وركن الخط العربي.
كما تتضمن الفعاليات ركن العزف الموسيقي المنفرد، وفعاليات مركز واحة المرأة الثقافي، وفعالية مسيرة العيد. وبدأت من الساعة 6:30 إلى الساعة 11:00 مساءً يومياً، كما انطلقت يومي ثاني وثالث أيام العيد فعالية مسيرة الدراجات النارية، والسيارات المعدلة.
وقال المشرف العام على الشؤون الثقافية في الوزارة الدكتور عبدالله بن عواض الميموني إن الفعاليات أقيمت وسط حضور كبير من الزوار، الذين استمتعوا بالفعاليات المختلفة والمشوقة.
وأضاف الدكتور الميموني أن مشاركة الفرق الاستعراضية، والعرضة السعودية، والعروض المسرحية والترفيهية، والمسابقات جذبت الكثير من الزوار، كما أن أركان الأسر المنتجة المشاركة استطاعت أن تلفت إليها الأنظار.
وأشار إلى أن الفعاليات شملت أيضاً العديد من الأركان والفقرات المتنوعة من الفنون الجميلة والفقرات الثقافية والوطنية، التي سلطت الضوء على مسيرة وزارة الحرس الوطني من خلال العروض المتنوعة التي بينت جهودهم في خدمة الوطن.
وختم: كما كان هناك مبادرة جميلة من الشؤون الثقافية في وزارة الحرس الوطني خلال الاحتفال، وذلك بتوفير نقل ترددي لنقل السكان من الأحياء داخل المدينة السكنية إلى موقع الاحتفال.