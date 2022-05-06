شاهد عيد الحرس الوطني.. عرضة سعودية وموسيقى وشارع للفنون

اختتمت الشؤون الثقافية في وزارة الحرس الوطني اليوم فعاليات مهرجان ليالي العيد، التي انطلقت ثاني أيام عيد الفطر المبارك، واشتملت على أنشطة تستهدف جميع أفراد الأسرة، حيث بدأت الفعاليات من الساعة 6:00 مساءً في بوابة رقـم ۳ في مدينة الملك عبدالعزيز السكنية، وصولاً إلى حديقة مؤتة.