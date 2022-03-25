شاهد.. "قاف الرياض" يحتفل على طريقته بتأهل المنتخب للمونديال

أبدع شعراء المحاورة في نظم قصائدهم وإمتاع الجمهور في الليلة الأولى من الأمسية الثالثة في مهرجان "قاف الرياض" الذي يقام بساحة العروض بالدائري الشرقي، برعاية إمارة منطقة الرياض، وتنظيم أمانة المنطقة.
وشارك في أمسية، أمس الخميس، الشعراء: معتق العياضي، وعبدالعزيز العازمي، وفواز العزيزي، وكامل الحليلي، ومحمد شديد، وفوازالسعيدي. واستمتع الجمهور وعشاق فن المحاورة بالقصائد التي بدأت بتهنئة المنتخب بتأهله لنهائيات كأس العالم بقطر 2022.
يشار إلى أن هذه الأمسيات الشعرية تأتي ضمن روزنامة متنوعة من البرامج والفعاليات المصاحبة لمهرجان "قاف الرياض" المجتمعية، التي ضمت العديد من العروض الشعبية؛ منها السوق الشعبي الذي يستعرض من خلاله المشاركون مختلف السلع المرتبطة بالموروث، إلى جانب تخصيص مواقع للأسر المنتجة، وتنظيم أنشطة ثقافية متنوعة تناسب مختلف الفئات العمرية، وركن خاص بالمطاعم والكافيهات؛ حيث تستمر الفعاليات لمدة 3 أشهر على مدى يومي الخميس والجمعة.