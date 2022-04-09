شاهد.. ٢٥٠ متطوعاً ينفذّون مبادرة "لتكن مساجدنا أجمل" فى حائل

نفذّ فريق فزعة الشمال للبحث والإنقاذ التطوعي، التابع لجمعية العمل التطوعي وخدمة المجتمع في منطقة حائل "جود"، حملة بعنوان "لتكن مساجدنا أجمل" بمنطقة حائل، بعد عقد شراكة مع فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة حائل، وبتنفيذ أكثر من ٢٥٠ متطوعاً من الرجال والنساء وصغار السن .
وقال عدد من المتطوعين لـ"سبق" إن مشاركتهم في هذا الحملة، جاءت خدمة لبيوت الله والاهتمام بها، رغبة في الأجر والثواب، كما أن مشاركة صغار السن وفئات المجتمع المختلفة في الحملة غرس للقيم النبيلة والأخلاق الحميدة وزرع لحب العمل التطوعي في نفوسهم، مما يساهم في تكافل وتنمية المجتمع.
وصرح رئيس الفريق حامد عايد الأسلمي أن الشراكة تخدم ٦٧١ جامعًا و٢٩٦٢ مسجدًا وموزعة على مدينة حائل، وبقعاء، والشنان، والغزالة، والحائط، وسميراء، والشملي، وموقق وجبة، والروضة، وفيد، والسليمي.
وقال إن العمل بدأ قبل رمضان الحالي بخمسة أيام تقريباً، ووقامت الحملة بترتيب المصاحف، واستبدال القديم منها بجديد، كذلك استبدال مصابيح الإضاءة المعطلة بأخرى جديدة، والعمل على إعادة فرش بعض المساجد التي احتاجت فرشاً جديدة.
وأوضح "الأسلمي" أنه يتم تقسيم المتطوعين والمتطوعات الراغبين في العمل في ذلك اليوم، بالاهتمام بالمساجد الأقرب لمنزل المتطوع أو المتطوعة سواء في مدينة حائل أو إحدى محافظاتها، مشيراً إلى أنه كان هناك مشاركة كبيرة لصغار السن لترتيب المصاحف وتوزيع المناديل داخل المسجد.
وأشار إلى أنه فى حالة وجود عدد كبير من المتطوعين في مسجد واحد، يقوم متطوع مشرف بتنظيم العمل داخل المسجد، حيث يتم توزيع العمل عليهم منخلال تنظيف فرش المساجد وأرضياتها وترتيب المصاحف وتطيب المسجد بالعود وتنظيف دورات المياه بالمعقمات، مؤكدًا أن الكثير من المتطوعين يقومون بخدمة أكثر من خمسة مساجد في اليوم الواحد.
ونوه "الأسلمى" أن دور المتطوعات هو العمل في المصليات النسائية في المسجد، وكذلك خلط المنظفات وتقديمها للمتطوعين لاستخدامها في أقسام الرجال ودوراتها.
وأشار "الأسلمي" إلى أن الفريق له شراكات متعددة مع جهات حكومية ومؤسسات وجمعيات خيرية ويستقبل المبادرات والأفكار التطوعية ويسعى لإنتاجها وتطويرها ثم تمكين المتطوعين والمتطوعات من تنفيذها للمجتمع.
كما قام من خلال نقاط توزيع الإفطار على الصائمين، وكان للفريق دور كبير جداً بفضل الله ثم متطوعيه بالمشاركة في تخفيف أثر جائحة كورونا على بعض الأسر مع جهات حكومية خيرية وخاصة، وكذلك مشاركة أبطال الصحة في عملهم في التجمعات للحد من تفشي وباء كورونا.
وثمّن "الأسلمي" لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة حائل، تسهيل مهمة الفريق في المساجد وأمام الجهات الأخرى، وكذلك توفير ساعات تطوعية للمشاركين على منصة العمل التطوعي من قِبل الفرع كجهة مشرفة.
وناشد رئيس الفريق بالمجتمع بالتطوع والمشاركة والانضمام للفريق عبر جوال رقم :0506172947، أو عن طريق حساب الفريق على تويتر.