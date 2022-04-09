شاهد.. ٢٥٠ متطوعاً ينفذّون مبادرة "لتكن مساجدنا أجمل" فى حائل

وقال عدد من المتطوعين لـ"سبق" إن مشاركتهم في هذا الحملة، جاءت خدمة لبيوت الله والاهتمام بها، رغبة في الأجر والثواب، كما أن مشاركة صغار السن وفئات المجتمع المختلفة في الحملة غرس للقيم النبيلة والأخلاق الحميدة وزرع لحب العمل التطوعي في نفوسهم، مما يساهم في تكافل وتنمية المجتمع.