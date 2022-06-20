شاهد.. متوسطة الملك عبدالله بن عبدالعزيز بحائل تحتفي بخريجيها وتكرمهم

وألقى كلمة أولياء أمور الطلاب، إبراهيم صالح الرديعان، والذي شكر فيها نيابة عن أولياء أمور الطلاب، قائد المدرسة عبدالله فهد اللوقان، ووجّه من خلالها أربع رسائل الأولى، شكر فيها المعلمين لتفانيهم وصبرهم في تعليم أبنائهم، والثانية لأبنائهم الطلاب، والذي بارك لهم التخرج ولأولياء أمورهم الفرحة، مؤكدًا أن تخرجهم خطوة من خطوات النجاح الذي يجب أن يحافظوا عليهم في مسيرتهم التعليمية والعملية، ونصحهم بالصلاة والجد والاجتهاد في المراحل التعليمية المقبلة، ليرى وطنهم مساهمتهم في بنائه، ورسالته الثالثة لأولياء الأمور الذين أفنوا وقتهم في الحرص على أبنائهم وإتاحة البيئة المناسبة لهم، وفي الرسالة الرابعة، وجّه شكره وتقديره للأمهات اللاتي صبرن وتابعن وضحّين بأوقاتهن وأعطين أبناءهن بلا مقابل، في سبيل نجاحهم وتفوقهم.