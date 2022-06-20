شاهد.. متوسطة الملك عبدالله بن عبدالعزيز بحائل تحتفي بخريجيها وتكرمهم

احتفلت متوسطة الملك عبدالله بن عبدالعزيز بحائل، مساء اليوم، بتخريج طلابها في الصف الثالث المتوسط، وذلك في حفلٍ خطابي في مسرح الغرفة التجارية بحائل، بحضور رئيس الغرفة هاني الخليفي، وآباء وأمهات الخريجين ومنسوبي المدرسة.
وبدأ الحفل بالسلام الملكي، ثم عرضًا مرئيًا يحتوي صورة كل خريج واسمه،ثم مسيرة الطلاب الخريجين.
وتلا ذلك آيات من القرآن الكريم تلاها أحد الخريجين.
واستعرضت المدرسة في عرضٍ مرئي أنشطة وإنجازات المدرسة خلال العام الدراسي الماضي١٤٤٣ هـ، والتي تنوعت بين المشاركات المجتمعية، والرياضية، وكذلك التطوعية في زراعة الأشجار أو تنظيف المتنزهات العامة، وتنظيم الجمهور في المناسبات الوطنية والعامة.
وعرضت المدرسة أوبريتًا بعنوان "موطني العقد الفريد" من إعداد المعلم بالمدرسة بدر اللوقان، ثم كلمة الخريجين ألقاها الطالب صالح عمران العامر، الذي بين الفضل الكبير للقيادة الرشيدة ثم معلميهم، ولأولياء أمورهم، في تعليمهم، والعمل على تيسير دراستهم.
وألقى كلمة أولياء أمور الطلاب، إبراهيم صالح الرديعان، والذي شكر فيها نيابة عن أولياء أمور الطلاب، قائد المدرسة عبدالله فهد اللوقان، ووجّه من خلالها أربع رسائل الأولى، شكر فيها المعلمين لتفانيهم وصبرهم في تعليم أبنائهم، والثانية لأبنائهم الطلاب، والذي بارك لهم التخرج ولأولياء أمورهم الفرحة، مؤكدًا أن تخرجهم خطوة من خطوات النجاح الذي يجب أن يحافظوا عليهم في مسيرتهم التعليمية والعملية، ونصحهم بالصلاة والجد والاجتهاد في المراحل التعليمية المقبلة، ليرى وطنهم مساهمتهم في بنائه، ورسالته الثالثة لأولياء الأمور الذين أفنوا وقتهم في الحرص على أبنائهم وإتاحة البيئة المناسبة لهم، وفي الرسالة الرابعة، وجّه شكره وتقديره للأمهات اللاتي صبرن وتابعن وضحّين بأوقاتهن وأعطين أبناءهن بلا مقابل، في سبيل نجاحهم وتفوقهم.
وأخيرًا شكر القيادة على الجهود المبذولة في خدمة التعليم وتوفير كل ما يلزمه من بيئة دراسية ومتطلبات.
وفي كلمة قائد المدرسة ألقاها نيابة عنه وكيل المدرسة، شكر فيها الطلاب في الأنشطة الطلابية، ثم شكر القيادة التي ذللت كل الصعاب للطلاب لتلقي العلم.
وشكر أولياء الأمور على إعانتهم لهم على أداء رسالتهم، وشكر المعلمين، مؤكدًا أن دورهم ليس في التدريس فقط، بل مساهمتهم في تربية الطلاب على مخافة الله وحب الوطن، وتشجيعهم، وشكر المعلمين المتقاعدين من المدرسة، مؤكدًا أن الأثر الجميل الذي تركوه سيبقى لكل من علموه حرفًا.
وشكر الداعمين للحفل ومنهم غرفة حائل والمعلمين الذين أسهموا في نجاح الحفل.
وفي نهاية الحفل، تم تكريم الداعمين للحفل والمعلمين والطلاب المساهمين في نجاح الحفل، كما تم توزيع الشهادات على الطلاب الخريجين.
وقال لـ"سبق"الخريج محمد بن فهد الضمادي: "أهدي هذا التخرج لوالديّ اللذيِن لم يتوانيا يومًا في خدمتي وتوفير كل متطلبات دراستي، والحرص على توفير البيئة المناسبة لي، كما أهديه لكل أفراد عائلتي وجميع معلميي طيلة دراستي.
وأضاف: "نشكر مدرستنا على إقامة حفل التخرج هذا، الذي يُعد إحدى وسائل دعمها لنا اللامحدود".
وأردف: "سنبقى إن شاء الله أبناءً لهذا الوطن الغالي، وسنخدمه بكل ما أوتينا من قوة، للحفاظ على أمنه في ظل القيادة الرشيدة".
وأكد الخريج حمود بدر اليعقوب، أن تخرجهم اليوم، يُعد أحد أهم مراحل حياتهم، والذي يضعون به أقدامهم على عتبة مرحلة جديدة.
وأهدى "اليعقوب" تخرجه ونجاحه لوالديه ولجميع عائلته.