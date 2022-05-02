شاهد.. محافظ الخرج يعايد المرضى بمستشفى الملك خالد

قام محافظ الخرج مساعد بن عبدالله الماضي، صباح اليوم، بزيارة معايدة للمرضى المنومين في مستشفى الملك خالد ومركز الأمير سلطان للخدمات الصحية؛ للاطمئنان عليهم وتقديم التهاني والتبريكات لهم بمناسبة عيد الفطر المبارك ومشاركتهم فرحة العيد.

وكان في استقبال "الماضي" لدى وصوله؛ مدير المستشفى بالإنابة علي السبعي، وعدد من مسؤولي المستشفى، حيث زار أقسام التنويم المختلفة وقدّم الهدايا والورود للمرضى، الذين حرمهم المرض من مشاركة ذويهم فرحة العيد.