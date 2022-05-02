شاهد.. محافظ الخرج يعايد المرضى بمستشفى الملك خالد

قام محافظ الخرج مساعد بن عبدالله الماضي، صباح اليوم، بزيارة معايدة للمرضى المنومين في مستشفى الملك خالد ومركز الأمير سلطان للخدمات الصحية؛ للاطمئنان عليهم وتقديم التهاني والتبريكات لهم بمناسبة عيد الفطر المبارك ومشاركتهم فرحة العيد.
وكان في استقبال "الماضي" لدى وصوله؛ مدير المستشفى بالإنابة علي السبعي، وعدد من مسؤولي المستشفى، حيث زار أقسام التنويم المختلفة وقدّم الهدايا والورود للمرضى، الذين حرمهم المرض من مشاركة ذويهم فرحة العيد.
وقدم المحافظ التهنئة للمرضى، سائلاً الله تعالى أن يمن على الجميع بالصحة والسلامة، وأن يعيد تلك المناسبة الكريمة على الجميع بالخير والبركات.
وفي نهاية الزيارة، حرص "الماضي" على توجيه شكره وتقديره للأطقم الطبية ومسؤولي المستشفى على ما يقدمونه من اهتمام ورعاية صحية متميزة للمرضى المنومين.