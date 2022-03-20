شاهد.. مدارس تعليم المجمعة تبدأ الفصل الدراسي الثالث بالحضور الكامل

وكان مدير التعليم بمحافظة المجمعة يوسف بن عبداللطيف الملحم قد وجه ومنذ وقت مبكر الجهات ذات العلاقة ولجان الاستعداد بضرورة الوقوف على استعدادات المدارس وتلبية الاحتياج وتهيئتها للعودة الحضورية الكاملة، كما تابع الإنجازات وما تحقق من مهام؛ لضمان انطلاق الدراسة في الفصل الدراسي الثالث وفق الأهداف المنشودة والمرسومة.