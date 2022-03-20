شاهد.. مدارس تعليم المجمعة تبدأ الفصل الدراسي الثالث بالحضور الكامل

بدأت مدارس تعليم المجمعة الدراسة للفصل الدراسي الثالث 1443ه بالحضور الكامل لجميع الطلاب والطالبات، مع اكتمال تام للتجهيزات والاستعداد، والتزام بالإجراءات الاحترازية وفق الدليل الإرشادي الوقائي.
وصاحب أول يوم دراسي زيارات للمدارس من قيادات التعليم ومكاتب التعليم ومشرفي ومشرفات الإدارة والأقسام والوحدات المساندة، وشهدت التقارير الميدانية نتائج مميزة وإنجازات عالية لاكتمال التجهيزات وتكامل الاستعدادات.
وكان مدير التعليم بمحافظة المجمعة يوسف بن عبداللطيف الملحم قد وجه ومنذ وقت مبكر الجهات ذات العلاقة ولجان الاستعداد بضرورة الوقوف على استعدادات المدارس وتلبية الاحتياج وتهيئتها للعودة الحضورية الكاملة، كما تابع الإنجازات وما تحقق من مهام؛ لضمان انطلاق الدراسة في الفصل الدراسي الثالث وفق الأهداف المنشودة والمرسومة.
وأكد الملحم على الالتزام بتوجيهات وزارة التعليم بتطبيق الدليل الإرشادي الوقائي المُعتمد من هيئة الصحة العامة "وقايـة" للعودة إلى المدارس في الفصل الدراسي الثـالث، وإلغاء العمـل بالنماذج التشغيلية، وذلك بالعودة للأنشطة الصفية واللاصفيـة، والاصطفاف الصباحي وممارسة الأنشطة الرياضية والإذاعة المدرسية وتوزيع الإفطار الصباحي على الطلاب من المقاصف المدرسية .
ورفع مدير التعليم شكره للقيادة الرشيدة على ما توليه للتعليم من عناية واهتمام، مثمناً دور وزارة التعليم في الدعم والمساندة لإيجاد تعليم نوعي ومتميز، وبناء جيل واعي، للمساهمة في تحقيق تطلعات الوطن وفق رؤية 2030.
وثمّن الملحم لقيادات التعليم والمكاتب والأقسام والوحدات ومديري ومديرات المدارس والهيئة التعليمية والإدارية بتعليم المجمعة جهودهم المبذولة؛ لتحقيق منظومة التعليم.