شاهد.. مدير "صحة الطائف" يتفقد مستشفى تربة ويستمع لمطالب الأهالي

زار، صباح اليوم، مدير الشؤون الصحية بمحافظة الطائف، سعيد القحطاني، مستشفى تربة العام؛ حيث وقف على الاحتياجات واستمع للمطالب.
بدأت الزيارة باجتماع مع محافظ تربة وبعض المواطنين؛ حيث استمع "القحطاني" لبعض طلبات أهالي تربة، التي تركزت حول زيادة الطاقم الطبي وتزويد المستشفى ببعض الأجهزة الطبية.
بعد ذلك، اجتمع مدير الشؤون الصحية بمدير مكتب شركة الكهرباء؛ لمتابعة احتياجات فنية، ثم قام بجولة تفقدية بدأت بالوقوف على مركز الكلى وموقع الصيانة الخاص بالمولد الكهربائي كما تفقد قسم الطوارئ.
ورافق مدير الشؤون الصحية، المساعد للخدمات العلاجية الدكتور فؤاد الثبيتي، ومدير إدارة المستشفيات هاضل العصيمي، ومشرف الكلى بصحة الطائف جمعان المالكي.
يُذكر أن المستشفى استعاد التشغيل الكامل بعد إصلاح تغير الكيبل الكهربائي، غير أنه لم يتوقف عن تقديم الخدمات الصحية خلال الفترة الماضية.