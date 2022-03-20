شاهد.. "ملكية ينبع" تحتفي بأسبوع البيئة واليوم العالمي للتدوير

وتحاول الهيئة من خلال الفعاليات اكتشاف الإمكانات الكامنة في كل ما يتم التخلص منه وتحويله إلى مواد يمكن استخدامها مراراً وتكراراً مُعززةً في مخرجاتها ثقافة المحافظة على البيئة بأحدث الطرق والأساليب الذهنية، حيث تم عرض عدد من المجسمات المميزة التي تم تصميمها من مواد معاد تدويرها وتخصيص أركان تعليمية للأطفال معززة تبنى مفهوم التدوير وحظيت الفعاليات بتوافد كبير وتفاعل مميز من الأهالي والزوار.