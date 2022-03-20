شاهد.. "ملكية ينبع" تحتفي بأسبوع البيئة واليوم العالمي للتدوير

دشّن الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع الدكتور فهد بن ضيف الله القرشي، أسبوع البيئة والفعاليات المصاحبة لليوم العالمي للتدوير، بتنفيذ من قطاعَي التشغيل والصيانة والشؤون الفنية، الذي تقام فعالياته خلال الفترة من ١٨ - ٢٤ مارس ٢٠٢٢ بمدخل جزيرة النورس بالواجهة البحرية بمدينة ينبع الصناعية.
وتحاول الهيئة من خلال الفعاليات اكتشاف الإمكانات الكامنة في كل ما يتم التخلص منه وتحويله إلى مواد يمكن استخدامها مراراً وتكراراً مُعززةً في مخرجاتها ثقافة المحافظة على البيئة بأحدث الطرق والأساليب الذهنية، حيث تم عرض عدد من المجسمات المميزة التي تم تصميمها من مواد معاد تدويرها وتخصيص أركان تعليمية للأطفال معززة تبنى مفهوم التدوير وحظيت الفعاليات بتوافد كبير وتفاعل مميز من الأهالي والزوار.
يأتي ذلك إيماناً من الهيئة الملكية بينبع بمستقبل خالٍ من النفايات حيث يصبح العالم أكثر سعة للموارد وأقل إسرافاً، وسعياً منها إلى تسليط الضوء على أهمية إعادة تدوير النفايات سعياً لإيجاد البيئة الصحية بكل روافدها وعناصرها انطلاقًا من مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى حماية البيئة الطبيعية في المملكة العربية السعودية وتعزيزها من خلال تبني رؤية شمولية للنظم البيئية الثمينة.