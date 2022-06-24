شاهد من الرياض.. الاحتفاء بـ6 مبدعين مكفوفين يحملون قصصاً للنجاح

احتفت جمعية المكفوفين الأهلية بمنطقة الرياض "كفيف"، أمس الخميس، بعدد 6 مبدعين من المكفوفين في ندوة "نجاح كفيف" التي حضرها عدد من أعضاء مجلس إدارة الجمعية وأولياء أمور المكفوفين وعدد من الشخصيات المؤثرة.
وشهدت الندوة احتفاءً كبيراً من الحضور بما رواه المبدعون من قصص نجاح وتحديات أوصلتهم إلى شغفهم في عدد من المجالات.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم الجمعية خالد الحربي، أن هذه الندوة تهدف لإيصال نجاحات هذه النماذج من المكفوفين إلى العالم أجمع، وتسعى بالتعاون مع الجهات المختصة إلى تذليل الصعوبات لهم للوصول إلى تحقيق طموحاتهم.