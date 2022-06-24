شاهد من الرياض.. الاحتفاء بـ6 مبدعين مكفوفين يحملون قصصاً للنجاح

احتفت جمعية المكفوفين الأهلية بمنطقة الرياض "كفيف"، أمس الخميس، بعدد 6 مبدعين من المكفوفين في ندوة "نجاح كفيف" التي حضرها عدد من أعضاء مجلس إدارة الجمعية وأولياء أمور المكفوفين وعدد من الشخصيات المؤثرة.