شاهد من جدة.. متطوعون في مبادرة للمشي والوقاية من سرطان القولون

نفذت الإدارة العامة للعلاقات المجتمعية بأمانة محافظة جدة، مبادرة مجتمعية للمشي؛ بالتعاون مع وحدة أورام الجهاز الهضمي بمستشفى جامعة الملك عبدالعزيز، وبمشاركة عدد من المتطوعين وأفراد المجتمع؛ بهدف يسمو إلى الصحة العامة وتعزيز مفهوم سرطان القولون وتحقيقاً لأهداف رفع معدل الوقاية من سرطان القولون بممارسة المشي.
وأوضح مدير عام العلاقات المجتمعية بأمانة محافظة جدة، المهندس هتان بن هاشم حمودة، أن هذه المبادرة التي أطلقت بالواجهة البحرية وشارك بها العديد من أفراد المجتمع والجهات المشاركة هي للتوعية بسرطان القولون وتعزيز نمط الحياة الصحي واكتساب أفراد المجتمع عادات صحية لها أثر وانعكاس على صحتهم.