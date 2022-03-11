شاهد من جدة.. متطوعون في مبادرة للمشي والوقاية من سرطان القولون

وأوضح مدير عام العلاقات المجتمعية بأمانة محافظة جدة، المهندس هتان بن هاشم حمودة، أن هذه المبادرة التي أطلقت بالواجهة البحرية وشارك بها العديد من أفراد المجتمع والجهات المشاركة هي للتوعية بسرطان القولون وتعزيز نمط الحياة الصحي واكتساب أفراد المجتمع عادات صحية لها أثر وانعكاس على صحتهم.