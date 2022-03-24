شاهد من مدارس يدمة.. حملات "بيئتنا مسؤوليتنا" للتشجير تنطلق

ضمن فعاليات أسبوع البيئة لعام 2022م، تحت شعار #بيئتنا_مسؤوليتنا قام مكتب فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة يدمة، اليوم الخميس، بالتعاون مع مركز الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بمنطقة نجران، وبمشاركة مكتب التعليم بمحافظة يدمة، وتحت رعاية محافظ يدمة أحمد الخالدي ، بزيارة لعدد من مدارس المحافظة، وإطلاق حملات تشجير بها عن طريقة مشاركة الطلاب والكادر التعليمي.
وأكد "الخالدي" أهمية زيادة المساحات الخضراء؛ مواكبة لرؤية المملكة 2030، ولما لها من فوائد جمالية، وبيئية، وصحية، واجتماعية، بما تسهم به الأشجار في التخفيف من حدة التغير المناخي.