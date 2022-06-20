شاهد من مكتب أمير الشرقية.. تكريم لقيادات "المدني" وتوجيه بتكثيف الرقابة

ثمّن أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف بن عبدالعزيز، الجهود الكبيرة التي يبذلها رجال الدفاع المدني لحفظ الأرواح والممتلكات.
جاء ذلك خلال استقبال الأمير بمكتبه بديوان الإمارة، اليوم الاثنين، مدير الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية اللواء عجاب بن سدحان الحربي، الذي قدّم للأمير تقريراً عن أعمال الدفاع المدني خلال الفترة الماضية.
وأكد الأمير ضرورة تكثيف الجولات الرقابية لدرء المخاطر قبل وقوعها، وأشار إلى أن رجال الدفاع المدني أثبتوا أنهم على قدر كبير من المسؤولية ويعملون باحترافية عالية لحفظ الأرواح والممتلكات.
واستعرض اللواء "الحربي" إنجازات مديرية الدفاع المدني بالشرقية، وشملت خدمات الدفاع المدني بالمنطقة والمراكز والخدمات والمشاريع المستحدثة، وعرض لمؤشرات الحوادث الواقعة بالمنطقة خلال فترة التقرير وتحليل مسبباتها التي يبنى عليها إعداد الدراسات للإجراءات الوقائية المستهدفة، وتحليل المخاطر بالمنطقة وفقاً للمعايير المعتمدة بالمديرية العامة للدفاع المدني؛ تحقيقًا لهدف تحسين مستوى الجاهزية للتعامل مع الحوادث والحالات الطارئة.
كما قدّم عرضًا لإجراءات الارتقاء بجودة خدمات الإطفاء والإنقاذ والإسعاف؛ ومنها التمارين النوعية وتنفيذ فرضيات بالمنشآت المهمة والمشاركة في المناسبات المهمة والموسمية، أعمال مستهدفات تعزيز فعالية التخطيط المالي وكفاءة الإنفاق بالمديرية؛ ومنها تخفيض إيجار المباني المستأجرة.
وأكد "الحربي" أن التقرير تضمّن رفع مستوى السلامة العامة من خلال أعمال الكشف الوقائي؛ للتأكد من توفر اشتراطات السلامة، ومنح تراخيص السلامة وتلقي البلاغات عن طريق تطبيقات السلامة، وعرض للأعمال التوعوية المنفذة خلال فترة التقرير؛ ومنها إعداد مواد إعلامية والمشاركة في أنشطة توعوية ولقاءات تليفزيونية؛ تحقيقًا لهدف تعزيز وعي المجتمع ضد المخاطر.
وقد كرّم أمير المنطقة الشرقية خلال اللقاء عددًا من قيادات الدفاع المدني المتميزين؛ وهم: العميد راشد العتيبي مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة الخبر، والعميد الدكتور جمال القحطاني مدير الإدارة العامة للعمليات، والعميد فيصل الشهري مدير الإدارة العامة للتميز المؤسسي، والعقيد إبراهيم بن سلطان مدير الإدارة العامة للسلامة.