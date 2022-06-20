شاهد من مكتب أمير الشرقية.. تكريم لقيادات "المدني" وتوجيه بتكثيف الرقابة

وأكد "الحربي" أن التقرير تضمّن رفع مستوى السلامة العامة من خلال أعمال الكشف الوقائي؛ للتأكد من توفر اشتراطات السلامة، ومنح تراخيص السلامة وتلقي البلاغات عن طريق تطبيقات السلامة، وعرض للأعمال التوعوية المنفذة خلال فترة التقرير؛ ومنها إعداد مواد إعلامية والمشاركة في أنشطة توعوية ولقاءات تليفزيونية؛ تحقيقًا لهدف تعزيز وعي المجتمع ضد المخاطر.