شاهد.. نائب وزير البيئة والمياه والزراعة يزور أمير جازان

وفي ختام جولته زار نائب وزير البيئة والمياه والزراعة، مشتل المانغروف، واطلع على حجم الإنتاج الذي تجاوز 700 ألف شتلة من إجمالي مليون شتلة سنويًّا، مشددًا على بذل مزيد من الجهود، ومشيدًا بالدعم السخي الذي تتلقّاه كل قطاعات الوزارة من قيادتنا الرشيدة.