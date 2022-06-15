شاهد.. نائب وزير البيئة والمياه والزراعة يزور أمير جازان

زار نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي، اليوم الأربعاء، أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة؛ لإطلاعه على أعمال الوزارة بالمنطقة ومشروعاتها الجارية وخططها المستقبلية.
وتفقد النائب "المشيطي" سد وادي بيش، للوقوف على سير الأعمال؛ من خلال جولة داخل أنفاق السد، واطلع على شرح مفصل حول أجهزة الرصد داخل أنفاق السد، وشاهد عرضًا مرئيًّا حول سدود المنطقة والأراضي التي تم ريّها من هذه السدود خلال الثلاثة الأعوام الماضية.
واطلع "المشيطي" على خدمات إمدادات المياه في منطقة جازان، مشددًا على ضرورة توفير إمدادات موثوقة لكل سكان المنطقة؛ للارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمحافظات، ضمن خطة استدامة منظومة البيئة والمياه والزراعة.
ونوه إلى دعم القيادة الرشيدة اللامحدود لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، بمتابعة وزير البيئة والمياه والزراعة عبدالرحمن بن محسن الفضلي.
كما زار مركز المراقبة والتحكم الرئيسي بجازان "الإسكادا" التابع لشركة المياه الوطنية، واستمع إلى شرح مفصل حول تقنيات المركز وأدواره المهمة.
وفي ختام جولته زار نائب وزير البيئة والمياه والزراعة، مشتل المانغروف، واطلع على حجم الإنتاج الذي تجاوز 700 ألف شتلة من إجمالي مليون شتلة سنويًّا، مشددًا على بذل مزيد من الجهود، ومشيدًا بالدعم السخي الذي تتلقّاه كل قطاعات الوزارة من قيادتنا الرشيدة.