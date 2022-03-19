شاهد.. هبوطٌ أرضيّ جديد في شارعٍ بالخضراء بمكة المكرمة

شَهِدَ شارع بيع الحطب والفحم قديمًا بالخضراء، هبوطًا جديدًا آخر لا يبعد عن الهبوط السابق إلا عشرات الأمتار، وفي نفس المسار الذي يقع عليه الهبوط الأول، والذي لا يزال حتى ساعة إعداد هذا الخبر بعيدًا عن عين الرقيب، ولو بوضع علامات تحذيرية للمركبات ومرتادي الطريق، والذي تناولته "سبق" في تقريرها بعنوان (شاهد.. "سبق" ترصد هبوطًا بالأسفلت يهدد مرتادي طريق المجازر بالخضراء).