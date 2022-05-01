شاهد.. هكذا كان فن إدارة العمل بتفطير الصائم بمخيم "توعية" شمال حائل

من جانبهم قدم المتطوعون في حديثهم لـ"سبق" شكرهم للجمعية على إتاحة الفرصة لهم بالمشاركة في تفطير الصائمين مكررين شكرهم للمتطوع ممثل الجمعية في المخيم بندر محمد الضمادي، الذي يقف يومياً على سير العمل ويشارك المتطوعين توزيع الوجبات، مؤكدين أنهم استفادوا منه في فن إدارة الوقت والتعامل مع متطلبات الموقف، إذ أكدوا أن طريقته في استقبال الوجبات من المواطنين والجهات الأخرى، ساهمت في القضاء على تراكم الوجبات أو وجود هدر فيها.