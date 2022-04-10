شاهد .. 2500 وجبة إفطار توزعها لجنة الأفلاج على المسافرين

وكشف قائد فريق بناء التطوعي رائد الفهيد، أن عملية تجهيز وجبات الإفطار تبدأ من نحو الساعة الخامسة عصرًا بقيام المتطوعين بتجهيز الوجبات يوميًا ومن ثم الانطلاق إلى نقطة التوزيع تحت إشراف مباشر من رجال المرور بالمحافظة، وتتم عملية توزيع الوجبات على المسافرين قبل أذان المغرب بربع ساعة تقريبًا، مشيرًا إلى أن تلك المبادرة تأتي من منطلق الدور المجتمعي، وتماشيًا مع قيم العطاء بالمملكة العربية السعودية في تقديم العمل التطوعي.