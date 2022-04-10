شاهد .. 2500 وجبة إفطار توزعها لجنة الأفلاج على المسافرين

تواصل لجنة تنمية الأفلاج، ممثلة بفريق بناء التطوعي، مبادرتها السنوية "فطورك علينا" بتوزيع وجبات إفطار على المسافرين يوميًا وقامت خلال الأيام الماضية بتوزيع 2500 وجبة إفطار.
ويقوم فريق بناء التطوعي بلجنة الأفلاج للعام الخامس على التوالي بمبادرة "فطورك علينا" يتم خلالها توزيع أعضاء الفريق المتطوعين وجبات إفطار متكاملة يوميًا على المسافرين وسائقي الشاحنات أثناء تزامن موعد سفرهم مع وقت الإفطار على مداخل المحافظة، حيث يتم توزيع 300 وجبة يوميًا في العشر الأيام الأولى من شهر رمضان المباركة، وتزيد الوجبات حتى تصل إلى 500 وجبة في العشر الأواخر.
وكشف قائد فريق بناء التطوعي رائد الفهيد، أن عملية تجهيز وجبات الإفطار تبدأ من نحو الساعة الخامسة عصرًا بقيام المتطوعين بتجهيز الوجبات يوميًا ومن ثم الانطلاق إلى نقطة التوزيع تحت إشراف مباشر من رجال المرور بالمحافظة، وتتم عملية توزيع الوجبات على المسافرين قبل أذان المغرب بربع ساعة تقريبًا، مشيرًا إلى أن تلك المبادرة تأتي من منطلق الدور المجتمعي، وتماشيًا مع قيم العطاء بالمملكة العربية السعودية في تقديم العمل التطوعي.