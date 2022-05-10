"شبكة المجد" تُعايد منسوبيها بمناسبة عيد الفطر المبارك

وجرى خلال الحفل، تكريم نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الإعلام بالشبكة، علي العزازي، بمناسبة حصوله على درجة الماجستير في الأعمال الرقمية من جامعة سالفورد بمانشستر- بريطانيا، عن بحثه بعنوان: "مقرات العمل الرقمية ومدى تأثيرها على الرضا الوظيفي - شركات ريادة الأعمال السعودية نموذجًا".