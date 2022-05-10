"شبكة المجد" تُعايد منسوبيها بمناسبة عيد الفطر المبارك

نظمت شبكة قنوات المجد الفضائية، اليوم الثلاثاء، حفل معايدة لمنسوبيها بمناسبة عيد الفطر المبارك، وذلك في مقرها الرئيس بالرياض.
ورفع الرئيس التنفيذي لقنوات المجد، المهندس سعود ناصر الغنام، التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة والشعب السعودي وجمهور "المجد" الأوفياء، بمناسبة عيد الفطر.
كما قدم التهاني والشكر لمنسوبي الشبكة على الجهود التي يقومون بها لأداء المهام والمسؤوليات المكلفين بها لتحقيق الأثر المنشود، متمنياً لهم التوفيق والسداد.
وجرى خلال الحفل، تكريم نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الإعلام بالشبكة، علي العزازي، بمناسبة حصوله على درجة الماجستير في الأعمال الرقمية من جامعة سالفورد بمانشستر- بريطانيا، عن بحثه بعنوان: "مقرات العمل الرقمية ومدى تأثيرها على الرضا الوظيفي - شركات ريادة الأعمال السعودية نموذجًا".
حضر حفل المعايدة، قيادات الشبكة والنجوم والإداريين، وقد عبر الموظفون عن سعادتهم البالغة بهذا الحفل، حيث التقى وهنأ الزملاء والأصدقاء بعضهم البعض بعد عودتهم من إجازة العيد.