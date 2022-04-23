شجاعتها كبحت الحريق.. "مدني عسير" يُكرّم "منقذة المجمع التجاري بمحايل"

وجاء في تفاصيل ما نشرته "سبق"، أنه "تصادف مرور الفتاة شمعة بنت محمد علي عسيري، مع انبعاث الدخان من نوافذ أحد المقاهي بمحايل، في الوقت الذي كان العامل مشغولاً فيه بهاتفه خارج المكان؛ فقامت بإيقاف مركبتها، وإبلاغ العامل الذي سارع لدخول المقهى لمحاولة إطفاء الحريق بطريقة بدائية؛ ما زاد من اشتعال النيران؛ فما كان من الفتاة إلا أن أخذت تصرخ بالمارة والمتجمهرين لمعالجة الموقف إلا أن صرخاتها لم تُحرك ساكناً لديهم؛ لتترجل من مركبتها، وتجلب طفايات الحريق، وتعود لأحد المتاجر المجاورة، وتهب لنجدة العامل الذي كاد يفقد حياته، وتقوم بإطفاء الحريق مستخدمة طفايتين في ذلك.