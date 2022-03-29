"شدن" ينظم ملتقى العنود لتمكين المرأة

نظم مركز مركز العنود لتنمية الطفل والأسرة "شدن"، مساء الأحد الماضي، ملتقى العنود لتمكين المرأة، تحت شعار "تجارب إلهام واستثمار".
والملتقى تفاعلي يهتم بالمرأة من خلال مناقشة واستعراض أبرز التجارب الناجحة في مجال تمكين المرأة، وجاء ختاماً لبرامج ودورات تدريبية وورش عمل نظمها المركز تزامناً مع اليوم العالمي للمرأة، بمشاركة عدد من الجهات والشخصيات البارزة، إذ استفاد من البرامج 225 امرأة.
استهل الملتقى كلمة الأمين العام لمؤسسة الأميرة العنود الخيرية، الدكتور يوسف الحزيم، أكد من خلالها "أهمية التمكين لأجل تعدد خيارات الناس في الحياة، وأن التمكين موجه للمرأة والرجل والطفل وكبير السن، وأن التمكين الصحيح هو الذي نجني منه جودة الحياة والعيش بسكينة وطمأنينة".
وقدمت مديرة مركز شدن، نورة العصيمي، نبذة عن مركز شدن واهتماماته التنموية للطفل والأسرة.
تطرقت إلى أبرز الخدمات التي يقدمها المركز لفئاته المستهدفة، كما يعمل المركز على خلق مناعة فكرية ومعلوماتية لدى الأطفال والأسرة والعمل على خلق الاستقرار الأسري من خلال البرامج التنموية.
تلا ذلك، عقد ثلاث جلسات حوارية متنوعة ناقش من خلالها الخبراء والمختصين بعض أدوار المرأة ومشاركتها الفعّالة في المجتمع.
يذكر أن، مركز العنود لتنمية الطفل والأسرة "شدن" يعمل بشكل مستمر ليكون مصدراً للتنمية والتمكين من خلال تقديم برامج نوعية تحقق مخرجات أكثر كفاءة لتضمن بناء مجتمعات مستدامة.