"شدن" ينظم ملتقى العنود لتمكين المرأة

استهل الملتقى كلمة الأمين العام لمؤسسة الأميرة العنود الخيرية، الدكتور يوسف الحزيم، أكد من خلالها "أهمية التمكين لأجل تعدد خيارات الناس في الحياة، وأن التمكين موجه للمرأة والرجل والطفل وكبير السن، وأن التمكين الصحيح هو الذي نجني منه جودة الحياة والعيش بسكينة وطمأنينة".