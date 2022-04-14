شراكة تجمع جائزة الفوزان لعمارة المساجد بوزارة الشؤون الإسلامية

يذكر أن "حامل القرآن" من ضمن الأعمال الفائزة في الموسم الأول للمسابقة العالمية لكماليات المساجد التي أطلقتها الجائزة مؤخرًا، وهي من تصميم مكتب بيطار مهندسون مستشارون من الأردن، الذي تم تصنيع 250 وحدة منه ليتم توزيعها على مساجد حاضرة الدمام كتجربة أولى ستتبعها تجارب أخرى كل عام، بإذن الله.