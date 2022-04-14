شراكة تجمع جائزة الفوزان لعمارة المساجد بوزارة الشؤون الإسلامية

عقدت جائزة عبد اللطيف الفوزان لعمارة المساجد وفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الخبر، اجتماعًا، أمس الأربعاء، بمدينة الخبر.
جاء ذلك بحضور مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة، الشيخ عمر بن فيصل الدويش.
وعقد اللقاء، ضمن الشراكة بين الجهتين، لمناقشة آخر تطورات العمل على جعل بيئة المسجد بيئة مستدامة ولتطوير الحلول والتصاميم المعمارية وفق معايير ومنهجيات معاصرة.
من جهته ثمن الأمين العام للجائزة الدكتور مشاري النعيم، هذه الشراكة التي تأتي لتعزيز التكامل بين القطاعات لخدمة بيوت الله، وتهدف إلى تغيير وتطوير الاكسسوارات المرتبطة بكماليات المساجد من خلال مسابقة سنوية دولية ترتكز على ستة محاور.
وحدد هذه المحاور كالتالي: أماكن الوضوء، أماكن خلع الأحذية، كراسي كبار السن، حوامل المصاحف، اللوحات الإعلانية على الحائط والسجاد.
وأوضح أن ذلك يعني إمكانية التصنيع وتحويل الأفكار إلى منتجات عملية من الممكن استخدامها لتكون منتشرة في المساجد.
كما تحث المسابقة المبدعين حول العالم للتقدم بتصاميم في هذه المحاور الستة، مع الوعد بإمكانية تحويل هذه التصاميم المبتكرة إلى منتجات تطور من البيئة المسجدية في المملكة وحول العالم.
وفي ختام اللقاء جرى استعراض "حامل المصحف"؛ وهو تصميم مبتكر بطريقة تتناسب مع وضع الجسم على الأرض ولا يتداخل مع الركبتين مثل حاملات القرآن التقليدية الشائعة.
يذكر أن "حامل القرآن" من ضمن الأعمال الفائزة في الموسم الأول للمسابقة العالمية لكماليات المساجد التي أطلقتها الجائزة مؤخرًا، وهي من تصميم مكتب بيطار مهندسون مستشارون من الأردن، الذي تم تصنيع 250 وحدة منه ليتم توزيعها على مساجد حاضرة الدمام كتجربة أولى ستتبعها تجارب أخرى كل عام، بإذن الله.
يذكر أن عدد المشتركين في الموسم الأول تجاوز 150 مشاركًا من أكثر من 10 دول بمختلف دول العالم، والمسابقة تحثّ على الابتكار وتقديم تصاميم تواكب الأنماط الجديدة للحياة المتغيرة في المساجد، وتلبي احتياجات المصلين من خلال إيجاد بدائل مبتكرة لتجهيزات المساجد تشمل مسارات الصلاة، الوضوء والحركة، والمجالات البصرية والسمعية والمحسوسة، وهي إحدى مبادرات جائزة عبداللطيف الفوزان لعمارة المساجد.