شراكة مجتمعية بين "داوني" والقطاع الصحي ومستشفى المجاردة العام

وقّعت جمعية "داوني" الصحية بمركز ثلوث المنظر عقد شراكة مجتمعية مع القطاع الصحي ومستشفى المجاردة العام، فيما يخص خدمة المرضى والتعاون لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة لهم.
قام بتوقيع الاتفاقية الدكتور علي بن عامر الشهري رئيس مجلس إدارة جمعية داوني الصحية، وفي المقابل مدير القطاع الصحي والمشرف على مستشفى المجاردة العام إبراهيم بن محمد عسيري.
وبحضور سعيد بشران العمري مستشار مدير القطاع الصحي ومدير مكافحة العدوى، ومدير التوعية الدينية، ومستشار مدير القطاع الصحي للشراكات المجتمعية علي عقيل الشهري، والمدير التنفيذي لجمعية داوني الصحية الخيرية بمركز ثلوث المنظر رامس عون الشهري ورئيس قسم السجلات الطبية عبدلله علي الشهري.