شراكة مجتمعية بين "داوني" والقطاع الصحي ومستشفى المجاردة العام

قام بتوقيع الاتفاقية الدكتور علي بن عامر الشهري رئيس مجلس إدارة جمعية داوني الصحية، وفي المقابل مدير القطاع الصحي والمشرف على مستشفى المجاردة العام إبراهيم بن محمد عسيري.