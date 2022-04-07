شرورة.. رصد 6 مخالفات للإجراءات الاحترازية بعدد من المحلات والمطاعم

قامت اللجنة الخاصة بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لجائحة كورونا في محافظة شرورة بإشراف من محافظ شرورة موفق بن عبدالهادي العنزي، بجولات ميدانية خلال شهر رمضان المبارك على عدد من المواقع داخل المحافظة، شملت عددًا من المطاعم والبوفيهات والبقالات والمصالح البلدية، وذلك بتوجيهات من أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، ونائبه الأمير تركي بن هذلول.
وتفصيلًا: ذكر رئيس اللجنة مسفر اليامي أنه خلال الفترة الحالية يقومون بجولات لمتابعة التقيد بالإجراءات الاحترازية المطلوبة كارتداء الكمامة بالأماكن المغلقة وأخذ الجرعات المطلوبة والتأكد من وجود تطبيق توكلنا لدى الجميع.
وأشار "اليامي" إلى أن الجولة شملت أكثر من 40 محلًّا داخل المحافظة، وقد تم تسجيل عدد "6" مخالفات على عدد من المحلات والمطاعم، وكذلك إنذار عدد من المحلات لوجود ملاحظات لديهم بخصوص الإجراءات الاحترازية الصحية.