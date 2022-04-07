شرورة.. رصد 6 مخالفات للإجراءات الاحترازية بعدد من المحلات والمطاعم

قامت اللجنة الخاصة بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لجائحة كورونا في محافظة شرورة بإشراف من محافظ شرورة موفق بن عبدالهادي العنزي، بجولات ميدانية خلال شهر رمضان المبارك على عدد من المواقع داخل المحافظة، شملت عددًا من المطاعم والبوفيهات والبقالات والمصالح البلدية، وذلك بتوجيهات من أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، ونائبه الأمير تركي بن هذلول.