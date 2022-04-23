"شفيعاً" تكرّم "ذوي الإعاقة" بالحلقات النسائية الرمضانية

أقامت جمعية "شفيعاً" لتعليم القرآن الكريم وعلومه لذوي الإعاقة، بالشراكة مع مدرسة عائشة الراجحي لتعليم القرآن الكريم الحلقات النسائية الرمضانية لذوي الإعاقة حيث شارك فيها ٥٠ طالبة من مختلف الإعاقات.
وكرّمت هدى بنت عبدالله الراجحي؛ رئيسة مدرسة عائشة الراجحي لتعليم القرآن الكريم، يوم الأربعاء ١٤٤٣/٩/١٩هـ، الحافظات المشاركات في الحلقات النسائية الرمضانية لذوي الإعاقة المنتظمات في الدورة الرمضانية بجامع الشيخ عبدالله الراجحي بشبرا، وتم توزيع الهدايا عليهن.
وكانت المكرّمة حنين منير؛ من ذوي الإعاقة الحركية قد حفظت القرآن الكريم كاملاً وختمته في رمضان، كما ذكرت ماجدة مرزوق؛ عضو جمعية "شفيعاً"، أنه كانت هناك حلقات عدة للصم وضعاف السمع وللمكفوفات والاعاقة الحركية ومتلازمة داون طوال شهر رمضان المبارك عن بُعد عبر منصة "يسرنا" الخاصة بذوي الإعاقة، وتشرف عليهن نخبة من المختصات.
وقالت مديرة مدرسة عائشة الراجحي خديجة الجمعان؛ لقد لمسنا اهتماماً من ذوي الاعاقة وذويهم للالتحاق بالحلقات القرآنية والمتابعة والحرص على إقامتها والتي كان لها الأثر الواضح والإيجابي، بحيث خدمت أنواع الإعاقات، وجاء تكريمهم الأول بالشراكة مع جمعية "شفيعاً"، وهي بداية وامتداد لشراكة دائمة لخدمة تعليم كتاب الله لذوي الإعاقة.
وتابعت هدى الصعيدي؛ معلمة الصم بجمعية "شفيعاً" في الحفل الختامي للحلقات، بالقول، تلاقتْ القلوبُ المعطاءة، تستقي نميرَ العلمِ والمعرفة، تتزودُ المنهجَ وتسترشدُ الخطى، لتقودَ الركبَ على هدى ، فهمم الصمّاوات تعالت وجعلت كتاب الله رفيقاً لدربها أضاء بنوره صماء تستأنس بها جوارحها بلغة الإشارة.
من جانبه، بيّن نائب رئيس مجلس إدارة جمعية "شفيعاً" حمد بن عبدالله حكمي؛ أنه بفضل الله -سبحانه وتعالى- تتم النجاحات من خلال الشراكات وعندما تكون لوجه الله -سبحانه وتعالى-، فشكراً لمدرسة عائشة الراجحي، والقائمين عليها، لإتاحة الفرصة لنا بتعليم ذوي الإعاقة القرآن الكريم، حيث ندخل في الخيرية التي قال عنها النبي -صلى الله عليه وسلم-: «خيركم مَن تعلّم القرآن وعلمه»، أيضاً بفضل الله، وجهود العاملين، يتم تعليم ذوي الإعاقة القرآن الكريم وعلومه عبر منصة (يسّرنا) الإلكترونية عن بُعد (أونلاين) وتطبيقاتها عبر متجر Google Play، ومتجرApp Store سعياً منا في تمكين ذوي الإعاقة من الحصول على التعليم والتأهيل المتخصّص في القرآن الكريم وعلومه تلاوةً وحفظــاً وإتقانــاً بمعايير عالية الجودة ومناهج علمية متطورة وكوادر تربوية مؤهلة متخصّصة تلائم احتياجاتهم، من خلال رؤية وضعناها شعاراً لنا "جيل حافظ لكتاب الله من ذوي الإعاقة"، متعاونين مع الجهات ذات العلاقة، وهــي أحــد روافــد الخيــر فــي مملكــة الإنســانية، لتحقيــق أهــداف رؤيــة 2030، وإبــراز دور ذوي الإعاقــة اجتماعيــاً وقدرتهــم علــى التنافــس والحضــور المشرف فــي الأنشــطة والمناســبات كافــة.
ودعت الجمعية الراغبين في المساهمة والمشاركة والدعم التواصل معها من خلال متجر منصة "شفيعًا" www.shfyeaan.org، وفي حالة وجود أي استفسار الاتصال على الرقم المباشر (0503030224) أو عبر البريد الإلكتروني/ info@shfyeaan.org، أو من خلال قنوات وسائل التواصل الاجتماعي @SHFYEAAN.