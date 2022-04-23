"شفيعاً" تكرّم "ذوي الإعاقة" بالحلقات النسائية الرمضانية

من جانبه، بيّن نائب رئيس مجلس إدارة جمعية "شفيعاً" حمد بن عبدالله حكمي؛ أنه بفضل الله -سبحانه وتعالى- تتم النجاحات من خلال الشراكات وعندما تكون لوجه الله -سبحانه وتعالى-، فشكراً لمدرسة عائشة الراجحي، والقائمين عليها، لإتاحة الفرصة لنا بتعليم ذوي الإعاقة القرآن الكريم، حيث ندخل في الخيرية التي قال عنها النبي -صلى الله عليه وسلم-: «خيركم مَن تعلّم القرآن وعلمه»، أيضاً بفضل الله، وجهود العاملين، يتم تعليم ذوي الإعاقة القرآن الكريم وعلومه عبر منصة (يسّرنا) الإلكترونية عن بُعد (أونلاين) وتطبيقاتها عبر متجر Google Play، ومتجرApp Store سعياً منا في تمكين ذوي الإعاقة من الحصول على التعليم والتأهيل المتخصّص في القرآن الكريم وعلومه تلاوةً وحفظــاً وإتقانــاً بمعايير عالية الجودة ومناهج علمية متطورة وكوادر تربوية مؤهلة متخصّصة تلائم احتياجاتهم، من خلال رؤية وضعناها شعاراً لنا "جيل حافظ لكتاب الله من ذوي الإعاقة"، متعاونين مع الجهات ذات العلاقة، وهــي أحــد روافــد الخيــر فــي مملكــة الإنســانية، لتحقيــق أهــداف رؤيــة 2030، وإبــراز دور ذوي الإعاقــة اجتماعيــاً وقدرتهــم علــى التنافــس والحضــور المشرف فــي الأنشــطة والمناســبات كافــة.