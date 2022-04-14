شهد توزيع الجوائز.. "المجد" تقيم حفل إفطارها السنوي

أقامت شبكة "المجد" حفل الإفطار السنوي، بحضور الرئيس التنفيذي المهندس سعود بن ناصر الغنام، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، بالإضافة إلى منسوبي الشبكة من قيادات ومديري إدارات وموظفين ونجوم وغيرهم، وذلك في مقر الشبكة بالرياض.
وقُدم خلال الحفل برنامج قصير للمذيع خالد أبومحفوظ، ووزعت من خلاله جوائز على الحضور.
ويأتي هذا الحفل تحقيقًا لأهداف الشبكة في نسج أواصر الإخاء والترابط بين منسوبي "المجد"، وتعزيزًا لتطوير بيئة العمل.
جديرٌ بالذكر أن شبكة المجد تحتوي باقة مكونة من 13 قناة فضائية هي "قناة المجد العامة والمجد للقرآن الكريم والمجد للحديث النبوي والمجد العلمية والخدمة الإخبارية والمجد الوثائقية والمجد الطبيعية وراديو دال للأطفال والمجد للأطفال وقناة روضة للأطفال وقناة ماسة وقناة تغاريد".