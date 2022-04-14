شهد توزيع الجوائز.. "المجد" تقيم حفل إفطارها السنوي

أقامت شبكة "المجد" حفل الإفطار السنوي، بحضور الرئيس التنفيذي المهندس سعود بن ناصر الغنام، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، بالإضافة إلى منسوبي الشبكة من قيادات ومديري إدارات وموظفين ونجوم وغيرهم، وذلك في مقر الشبكة بالرياض.