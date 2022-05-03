شيخ شمل قبائل فيفاء يهنئ القيادة والشعب بعيد الفطر المبارك

رفع شيخ شمل قبائل فيفاء، الشيخ علي بن حسن الفيفي، أزكى التهاني والتبريكات للقيادة؛ بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.
وقال "الفيفي": حلّ علينا عيد الفطر المبارك وبلادنا تعيش أزهى عصورها وتتربع في ظل أمن وارف في الوطن وفي الأرزاق والمعايش، وأمن في الأفكار والتوجه، أمن يعيشه المواطن والمقيم وكل وافد يفد إلى أرض الحرمين الشريفين، وما لمسوه من خدمات جليلة جعلتهم يلهجون بالدعاء والثناء لمن يقوم عليها، فضلاً عما يصاحب هذا الأمن من نماء وازدهار في كافة مناحي الحياة.
وأردف: "كل تلك النِعم هي بفضل من الله، ثم بما ينتهجه ولاة الأمر من نهج قويم وسياسة حكيمة، ونظرة ثاقبة لكل ما يهم الوطن ويدور حوله، سائلاً المولى جل في علاه أن يعيده على الجميع باليمن والبركات، وتتابع الفضل والخيرات، إنه سميع قريب مجيب.