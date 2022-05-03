شيخ شمل قبائل فيفاء يهنئ القيادة والشعب بعيد الفطر المبارك

وأردف: "كل تلك النِعم هي بفضل من الله، ثم بما ينتهجه ولاة الأمر من نهج قويم وسياسة حكيمة، ونظرة ثاقبة لكل ما يهم الوطن ويدور حوله، سائلاً المولى جل في علاه أن يعيده على الجميع باليمن والبركات، وتتابع الفضل والخيرات، إنه سميع قريب مجيب.