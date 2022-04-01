"صحة الشمالية" تهنئ القيادة وأمير المنطقة بحلول شهر رمضان المبارك

رفع مدير عام صحة الشمالية علوان صالح الشمراني، أسمى آيات التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد ولصاحب السمو الملكي أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك 1443 هـ.