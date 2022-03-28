"صحة الطائف" تحصد خمسة من جوائز تميز "إحسان"

حصلت صحة الطائف على خمسة جوائز بحفل جائزة التميز في تجربة المريض في دورتها الثالثة لعام 2021، والذي أقيم تحت رعاية وزير الصحة المهندس فهد بن عبدالرحمن الجلاجل.
وحصل مجمع الملك فيصل بالطائف على جائزتين؛ كانت الأولى للقائد المؤثر الأخصائي أول مبارك اليامي، مدير المجمع الطبي، والثانية لإدارة تجربة المريض ببرج النساء والولادة التابع للمجمع.. كما حصلت إدارة تجربة المريض بمستشفى الأطفال على جائزة إحسان لسفراء الرحلات العلاجية الأكثر تفاعلًا.
وحصل مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي على جائزة "إحسان" في مسار القصة الملهمة، واختتم مستشفى المويه العام الجوائز بحصوله على جائزة مسار أعلى تقييم في رحلة الطوارئ.
تجدر الإشارة إلى أن جائزة "إحسان" إحدى المبادرات التي أطلقها مركز "تجربة المريض"؛ لتعزيز ثقافة الرعاية المرتكزة على الإنسان، وجعل المستفيد محورًا للخدمة، من خلال تحفيز المنشآت والموظفين على الإبداع والتميز في مجال تحسين تجربة المريض، وتبني مبدأ الإحسان في الرعاية الصحية.