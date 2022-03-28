"صحة الطائف" تحصد خمسة من جوائز تميز "إحسان"

تجدر الإشارة إلى أن جائزة "إحسان" إحدى المبادرات التي أطلقها مركز "تجربة المريض"؛ لتعزيز ثقافة الرعاية المرتكزة على الإنسان، وجعل المستفيد محورًا للخدمة، من خلال تحفيز المنشآت والموظفين على الإبداع والتميز في مجال تحسين تجربة المريض، وتبني مبدأ الإحسان في الرعاية الصحية.